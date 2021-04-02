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    • 02.04.2021 12:10
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    SON DAKİKA: İçişleri Bakanı : Bu yıl onlara tarihin en büyük bedelini ödettireceğiz

    Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı , PKK'nın yurt içindeki silahlı eleman sayısının 300'ün altına düştüğünü söyledi ve "Teker teker hadlerini bildireceğiz, bu yıl onlara tarihin en büyük bedelini ödettireceğiz" dedi.

    Bakan Soylu: En büyük bedeli...

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

    Bakan Süleyman Soylu'nun açıklamalarından öne çıkan kısımlar:

    "5 KİŞİ YURT DIŞINDAN KATILDI"
    Geçen yıl 243 kişi dağdan indirildi. Bu yıl Türkiye içinden katılım 6, 5 kişi de yurt dışından katılmıştır. 40 terör örgütü elemanı ülkemize teslim olmuştur.

    "DENİZ KİRLETENLERİ DE YAKALAR UYUŞTURUCU KAÇAKÇISINI DA KOVALAR"
    Türkiye genelinde 4627 yol kontrol noktasında da görev yapar, Afganistan'da da Libya'da da görev yapar. Nasıl sınırlarımızı muhafaza ediyorsak, deniz sınırlarımızı da ülkemizin her tarafında ülkemizi koruyacak sistemler kurduk, kurmaya da devam edeceğiz. Denizi kirletenleri de yakalar, Libya'ya kadar uyuşturucu kaçakçısını da kovalar.

        "TARİHİN EN BÜYÜK BEDELİNİ..."
        Bugün PKK'nın yurt içindeki silahlı eleman sayısı 300'ün altına düşmüştür. Teker teker hadlerini bildireceğiz, bu yıl onlara tarihin en büyük bedelini ödettireceğiz.

        "NAMUS BORCUMUZDUR"
        Onlara haddini bildirmek, bizin namus borcumuzdur. Kutlu bayrağımıza, şehidimize, şerefiyle yaşayan gazimize borcumuzdur. Bu 300'ün altına düşen rakamın kıymetini, bu sayının nerelerden nereye geldiğini PKK'ya destek verenler de çok iyi bilmektedirler.

        Bize bu tezgahı kuranlar çok iyi bilmektedirler. Türkiye'nin terörle mücadelede gittiği yol, izlediği politika bellidir. Terörü her yerde bitirmeye kararlıyız.
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