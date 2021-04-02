İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu.
Bakan Süleyman Soylu'nun açıklamalarından öne çıkan kısımlar:
"5 KİŞİ YURT DIŞINDAN KATILDI"
Geçen yıl 243 kişi dağdan indirildi. Bu yıl Türkiye içinden katılım 6, 5 kişi de yurt dışından katılmıştır. 40 terör örgütü elemanı ülkemize teslim olmuştur.
"DENİZ KİRLETENLERİ DE YAKALAR UYUŞTURUCU KAÇAKÇISINI DA KOVALAR"
Türkiye genelinde 4627 yol kontrol noktasında da görev yapar, Afganistan'da da Libya'da da görev yapar. Nasıl sınırlarımızı muhafaza ediyorsak, deniz sınırlarımızı da ülkemizin her tarafında ülkemizi koruyacak sistemler kurduk, kurmaya da devam edeceğiz. Denizi kirletenleri de yakalar, Libya'ya kadar uyuşturucu kaçakçısını da kovalar.