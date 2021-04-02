"DENİZ KİRLETENLERİ DE YAKALAR UYUŞTURUCU KAÇAKÇISINI DA KOVALAR"

Türkiye genelinde 4627 yol kontrol noktasında da görev yapar, Afganistan'da da Libya'da da görev yapar. Nasıl sınırlarımızı muhafaza ediyorsak, deniz sınırlarımızı da ülkemizin her tarafında ülkemizi koruyacak sistemler kurduk, kurmaya da devam edeceğiz. Denizi kirletenleri de yakalar, Libya'ya kadar uyuşturucu kaçakçısını da kovalar.