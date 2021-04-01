'SEVİYEYİ DÜŞÜRMEK İSTEMEM, PİŞMAN EDERİM'

O arkadaşa konuşurken aynaya bakmasını tavsiye ediyorum ne anlama geldiğini anlaması için. Meclis Başkanı olarak daha fazla seviyeyi düşürmek istemem ama bu işi çok daha iyi yapabileceğimi ifade etmek isterim; pişman ederim.



İşaretle oylamak diye bir oylama usulu var. İşaretle oylama genel olarak meclisin farklı hükümler olmazsa genel olarak kullandığı oylamadır. Tam olarak sayı hesabı da yok. Çoğunluk ne taraftadır onunla karar verilir. Başkanla katip üyeler birlikte sayarlar, hangisinin çok olduğunu diyor. Bir katip üye yanlışlık var, sayı yok yeter sayısı dediği zaman elektronik oylamaya geçilmesi lazım. Bu oylamada da sistemde fark var. Açık oylama kimin ne oy verdiğinin belli olduğu oylamadır. İşari oylamada ise sayı ve kim olduğunu tespit etmek zor olduğu için.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP'li Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u hedef alarak, "Meclis Başkanı da Cumhur İttifakı'nın arzuhalcisi haline dönmüş durumdadır. Dün defalarca gelip giden bir kanun görüşülüyor. Kanun güvenlik soruşturmasını içeriyor. Tepeden tırnağa Anayasa'ya aykırı" demişti.

TBMM BAŞKANLIK TEZKERESİ KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulu'nda dün muhalefetin oyları ile reddedilen, 'Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması' ile ilgili kanun teklifinin yeniden görüşülmesine ilişkin TBMM Başkanlık Tezkeresi kabul edildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Özkan, güvenlik soruşturması kanun teklifine ilişkin olarak, "Hukuk düzeni, anayasal barış için gerekli. Kişisel veriler korunurken devletin güvendiği kişiler hayata geçirildi, hazırlanan kanun teklifi Meclis başkanlığına sunuldu. İlgili komisyona sevk ile tamamlandı. HDP ve İYİ Parti İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Genel Kurula geldi. Muhalefetin komisyonda itirazı yoktu, destekliyordu. 16 madde 2 bölümde. Muhalefet komisyonda destekledi. Muhalefet şerhinde desteklediler. Akar maddeleri oylarken, katip üye oy sayımı yapmadan Meclis'i kapattı. Bu karar içtüzük ve Anayasa'ya aykırı. Katip üyeler oyları saymakla görevli diyor. Katip üyeye oy sayalım dedikten sonra makine ile elektronik oylama yapalım taleplerine, 5 milletvekili elektronik oylama istemesine rağmen Meclisi kapattı, Haydar Akar'ın kararı çelişkili. Aynı usul izlendi. Elektronik oylamaya gideceğine karar vermesine rağmen bu usulü terk etti Meclisi kapattı. Usulsüz bu tutumu sergiledi. Usulsüzlüğü tespit ettik. İtirazımızı yaptık. Gerekli kararı verdi. Meclis Başkanlık divanı, bir fezleke ile gönderdiği 220 sayılı kanunda aykırı tespit etti, oylama yenileme kadarı verdi. Hem Anayasa hem mutabakat Haydar Akar aykırı hareket ettiği suç üstü. Meclis iradesi çiğnendi. İki üye itirazına şüpheye rağmen tertiple milli irade çiğnendi" ifadelerini kullandı.

Özkan, milli iradenin tecelli edeceğini söyleyerek, "Milli irade tecelli edecek. Görüşmelere kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.