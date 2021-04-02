439 yıl önce olmuştu, tekrar kapıda! Güneş fırtınası nedir? Güneş fırtınası etkileri nelerdir?

Benzer bir olayın günümüzde gerçekleşmesi, bütün elektronik devrelere zarar verebilir, internet tamamen çökebilir ve cep telefonları kullanılamaz hale gelebilir.

Örneğin 2015'in Aralık ayında gerçekleşen bir başka Güneş fırtınasında, dünyadaki tüm navigasyon sistemleri 10 dakika boyunca çökmüştü.

1859 yılında gerçekleşen başka bir fırtına ise Kanada'nın neredeyse tamamında 9 saatlik bir elektrik kesintisine sebep oldu ve 6 milyon kişi etkilendi. Ayrıca bu fırtına nedeniyle ABD'nin bazı bölgelerinde güç transformatörleri bile eridi.

