439 yıl önce olmuştu, tekrar kapıda! Güneş fırtınası nedir? Güneş fırtınası etkileri nelerdir?

Güneş fırtınası dünyanın gündemine giren konulardan birisi oldu. Güneş fırtınası nedir? Güneş fırtınası etkileri nelerdir? 1582 yılında gökyüzünde 'büyük bir ateş'e benzeyen ve 'Büyük Yangın' anılan bir Güneş Fırtınasının tekrar meydana gelebileceği açıklandı. Peki güneş fırtınası nedir?
GÜNEŞ FIRTINASI NEDİR?
Yıllardır Güneş'i inceleyen bilim insanları, elde ettikleri bulguları değerlendirerek ısı kaynağımızın barındırdığı sırları çözmeye çalışıyor. Araştırmacılar, aynı zamanda Güneş'te meydana gelen patlamaları da yakından takip ediyor.
Güneş patlamaları, Güneş'te gerçekleşen şiddetli patlamalara deniyor. Bu patlamalar milyarlarca megaton gücünde olup, genelde 1 milyon km/saat hızla hareket edebiliyor.
Sonucunda devasa enerji açığa çıkan Güneş patlamaları nedeniyle, Dünya atmosferine normalin üzerinde küçük dalga boylu radyasyon parçacıkları girer. Bu püskürtüler sonucunda yeryüzündeki GPS gibi iletişim ve güç ağları olumsuz yönde etkilenebiliyor.
GÜNEŞ FIRTINASI ETKİLERİ NELERDİR?
1582 yılındaki kayıtları inceleyen ve Güneş'i mercek altına alan Cornell Üniversitesi'nde görev alan bilim insanları, araştırma sonuçlarını yayınladı.
Bilim insanları, bu felaketin üzerinden 439 yıl geçtikten sonra benzer bir olayın yeniden yaşanabileceği uyarısında bulundu.
O dönem teknolojik cihazlarının bulunmaması nedeniyle fırtına ciddi bir hasara neden olmamıştı. Ancak günümüzde durum bir hayli farklı.
Bilim insanları, söz konusu fırtınanın küresel elektrik kesintilerine ve milyarlarca dolar zarara neden olabileceği belirtiliyor.