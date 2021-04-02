Üzeyir Garih, cinayet günü Alarko Holding'de Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Nikolay Vassilev'le görüştü. Şoförü ve koruması izinliydi. Eyüp Sultan Mezarlığı'na 14.00'te gitti. Mezarlıkta asker kaçağı Yener Yermez tarafından öldürüldü. Yermez'e verilen müebbet ağır hapis cezası, Yargıtay'ca 18 yıl önce onandı.
FETÖ'CÜ SAVCILAR İLGİLENMİŞTİ
Ancak bu tartışmaları bitirmedi. Garih'in arkadaşı Doğan Kasadolu'nun "Adi bir cinayet değil, arkasında bir örgüt olabilir" iddiasıyla ilgili savcılığa yapılan suç duyurusunda bugüne kadar bir arpa boyu yol alınamadı.
Soruşturma dosyasıyla FETÖ'nün firari savcısı Zekeriya Öz, Cihan Kansız, Muammer Akkaş ve Fikret Seçen gibi savcılar ilgilenmişti. Sır perdesi aralanamayan cinayetin ardında bir örgütün olup olmadığı ya da cinayet sırasında başka bir kişinin olup olmadığı tespit edilemedi.