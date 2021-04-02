5 -Yermez, adli tıpta görevli olan ve Ergenekon sanıkları arasında yer alan Ümit Sayın'ın Garih cinayetiyle ilgili çok şeyler bildiğini iddia etti. Sayın, Yermez'i yalanladı. Sayın, geçen yıl şüpheli bir şekilde evinde ölü bulundu.

6 -Olay yerinde bir kadının kanı tespit edildi. Yermez, Meral isimli kadından söz etti. Kim olduğu bulunamadı.

7 -Yermez'in raporuna göre üzerinde sadece küçük bir kan lekesi bulundu. Halbuki Garih tam 11 kez bıçaklanmıştı. Yermez o gün giydiği bütün giysileri değiştirdiyse dolabındaki pantolona kan lekesi nasıl bulaştı?