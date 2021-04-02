Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs bildirisi: İşte sokağa çıkma kısıtlamasının detayları...

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin bir bildiri yayımladı.
İşte Bakanlıktan yapılan o açıklama;
Covid- 19 salgını ile mücadelede kontrollü normalleşme döneminde illerimizin risk durumlarına göre hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmektedir.
DÜŞÜK RİSK GRUBUNDAKİ İLLER
Bu kapsamda Düşük (Mavi) grubunda yer alan Şırnak'ta ve Orta Risk (Sarı) grubunda yer alan Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.
YÜKSEK RİSK GRUBUNDAKİ İLLER
Yüksek risk (Turuncu) grubunda yer alan Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi günü saat 21.00'de başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak.
ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER
Çok yüksek risk (Kırmızı) grubunda yer alan Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak'ta ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma günü saat 21.00'de başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak.