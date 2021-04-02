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    • 02.04.2021 18:32
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    Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs bildirisi: İşte sokağa çıkma kısıtlamasının detayları...

    Koronavirüs salgınına ilişkin alınan tedbirler kapsamında uygulanacak olan soakğa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu. Peki, hangi illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak? Market, manav, kasap, kuruyemişçi vb. dükkanlar açık olacak mı? İşte merak edilen tüm detaylar...

    İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs bildirisi

    İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin bir bildiri yayımladı.



    İşte Bakanlıktan yapılan o açıklama;

    Covid- 19 salgını ile mücadelede kontrollü normalleşme döneminde illerimizin risk durumlarına göre hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmektedir.



    DÜŞÜK RİSK GRUBUNDAKİ İLLER
    Bu kapsamda Düşük (Mavi) grubunda yer alan Şırnak'ta ve Orta Risk (Sarı) grubunda yer alan Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

    YÜKSEK RİSK GRUBUNDAKİ İLLER
    Yüksek risk (Turuncu) grubunda yer alan Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi günü saat 21.00'de başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak.

    ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER
    Çok yüksek risk (Kırmızı) grubunda yer alan Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak'ta ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma günü saat 21.00'de başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak.



        KISITLAMANIN TÜM DETAYLARI
        • Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulama biçimine göre Cumartesi ve/ veya Pazar günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar ve kuruyemişçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.



        •Cumartesi/ Pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

        • Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri Cumartesi ve/ veya Pazar günü 10.00-20.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.



        • Online sipariş firmaları da Cumartesi ve / veya Pazar günü 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.



            Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerimizdeki vatandaşlarımızın, Bakanlığımızca daha önce çıkarılan genelgeler doğrultusunda temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirler alınmıştır.



            TEMİZLİK, MASKE, MESAFE UYARISI
            Kovid-19 salgını ile mücadelemiz sona erip eski normale dönünceye kadar TEMİZLİK, MASKE, MESAFE kurallarına uymaya devam etmeliyiz. Sağlığımız için hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz.

            Birlikte başaracağız.
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