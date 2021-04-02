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    • 02.04.2021 17:50
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    Gündemde binlerce kişi ? Sorusunn yanıtını merak ederek araştırır oldu. Pazartesi akşamı Kabine Toplantısı’nın gerçekleşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı ve hafta sonu yasaklarına Cumartesi günü de eklendi. Bu gelişme üzerine sokağa çıkma yasağında marmarayın hizmet verip vermediği merak konusu oldu. haberimizin içeriğinde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Marmaray hafta sonu çalışıyor mu?

    Marmaray hafta sonu çalışıyor mu? 3-4 Nisan marmaray çalışma saatleri 2021 nedir? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağından muaf olan ve işlerine gitmek isteyen vatandaşlar toplu taşıma saatlerine ilişkin bilgileri araştırır oldu. En çok tercih edilen ve hızlı olmasıyla sevilen marmarayların hafta sonu hangi saat aralığında hizmet verdiğine dair bilgileri haberimizde derledik.

    SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARMARAY ÇALIŞIYOR MU?

    TCDD Taşımacılık tarafından koronavirüs önlemleri kapsamında alınan karara göre, Marmaray ve Başkentray'da hafta sonu tren seferleri yarım saatte bir olacak. Gebze-Halkalı arasında 15 dakika, Maltepe-Zeytinburnu arasında da 8 dakika aralıkla sefer yapılıyordu. Ankara'da, vatandaşların yoğun olarak kullandığı Başkentray'da da 15 dakika aralıkla trenler sefere konuluyordu. Kaynaklar, yarım saatte bir gerçekleştirilecek seferlerin talebi karşıladığını belirterek, "Hafta sonunda çalışan görevlilerin ve vatandaşların; ev, iş ve görev yerlerine ulaşmaları için yeterli sayıda tren sefere konulacak. Yarım saatte bir tren gelecek. Yolcu talebinin karşılanmasında bir sorun ön görülmüyor" dedi. Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre; kaynaklar, hafta içinde bir değişikliğin söz konusu olmadığını söyledi.

    MARMARAY ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

    Sayın Yolcularımız, Marmaray trenlerimiz Gebze-Halkalı-Gebze arasında 10 vagonlu setlerle 15 dakika aralıklarla, Maltepe-Zeytinburnu-Maltepe trenlerimiz 10 vagonlu setlerle 8 dakika aralıklarla çalışacaktır.

    İSTASYONLAR (HALKALI YÖNÜNE) İLK TREN SON TREN
    1. Gebze 06:00 22:15
    2. Darıca 06:03 22:18
    3. Osmangazi 06:05 22:20
    4. Fatih 06:08 22:23
    5. Çayırova 06:10 22:25
    6. Tuzla 05:58 22:29
    7. İçmeler 06:01 22:32
    8. Aydıntepe 06:03 22:34
    9. Güzelyalı 06:05 22:36
    10. Tersane 06:07 22:38
    11. Kaynarca 06:10 22:41
    12.Pendik 06:00 22:44
    13. Yunus 06:03 22:47
    14. Kartal 06:06 22:50
    15. Başak 06:09 22:53
    16. Atalar 06:11 22:55
    17. Cevizli 06:14 22:58
    18. Maltepe 06:17 23:01
    19. Süreyya Plajı 06:19 23:03
    20. İdealtepe 06:21 23:05
    21. Küçükyalı 06:23 23:07
    22. Bostancı 06:26 23:10
    23. Suadiye 06:28 23:12
    24. Erenköy 06:31 23:15
    25. Göztepe 06:34 23:18
    26. Feneryolu 06:36 23:20
    27. Söğütlüçeşme 05:55 23:23
    28. Ayrılıkçeşmesi 06:00 23:28
    29. Üsküdar 06:04 23:32
    30. Sirkeci 06:08 23:36
    31. Yenikapı 06:11 23:39
    32. Kazlıçeşme 06:16 23:44
    33. Zeytinburnu 06:20 23:48
    34. Yenimahalle 06:11 23:51
    35. Bakırköy 06:13 23:53
    36. Ataköy 06:15 23:55
    37. Yeşilyurt 06:18 23:58
    38. Yeşilköy 06:20 00:00
    39. Florya Akvaryum 06:24 00:04
    40. Florya 06:26 00:06
    41. Küçükçekmece 06:29 00:09
    42. Mustafa Kemal 06:32 00:12
    43. Halkalı — —

        İSTASYONLAR (GEBZE YÖNÜNE) İLK TREN SON TREN

        1. Halkalı 06:00 22:03
        2. Mustafa Kemal 06:03 22:06
        3. Küçükçekmece 06:06 22:09
        4. Florya 06:09 22:12
        5. Florya Akvaryum 06:11 22:14
        6. Yeşilköy 06:14 22:17
        7. Yeşilyurt 06:16 22:19
        8. Ataköy 06:02 22:22
        9. Bakırköy 06:04 22:24
        10. Yenimahalle 06:06 22:26
        11. Zeytinburnu 05:56 22:29
        12. Kazlıçeşme 06:00 22:33
        13. Yenikapı 05:51 22:38
        14. Sirkeci 05:54 22:41
        15. Üsküdar 05:58 22:45
        16. Ayrılıkçeşmesi 06:03 22:50
        17. Söğütlüçeşme 05:56 22:54
        18. Feneryolu 05:59 22:57
        19. Göztepe 06:01 22:59
        20. Erenköy 06:04 23:02
        21. Suadiye 06:07 23:05
        22. Bostancı 06:09 23:07
        23. Küçükyalı 06:11 23:09
        24. İdealtepe 06:13 23:11
        25. Süreyya Plajı 06:15 23:13
        26. Maltepe 06:04 23:15
        27. Cevizli 06:07 23:18
        28. Atalar 06:10 23:21
        29. Başak 06:12 23:23
        30. Kartal 06:15 23:26
        31. Yunus 06:18 23:29
        32. Pendik 06:05 23:32
        33. Kaynarca 06:08 23:35
        34. Tersane 06:11 23:38
        35. Güzelyalı 06:13 23:40
        36. Aydıntepe 06:15 23:42
        37. İçmeler 06:17 23:44
        38. Tuzla 06:20 23:47
        39. Çayırova 06:24 23:51
        40. Fatih 06:27 23:54
        41. Osmangazi 06:30 23:57
        42. Darıca 06:33 00:00
        43. Gebze — —

        İSTASYONLAR (ZEYTİNBURNU YÖNÜNE) İLK TREN SON TREN

        1. Maltepe 06:09 23:39
        2. Süreyya Plajı 06:11 23:41
        3. İdealtepe 06:13 23:43
        4. Küçükyalı 06:15 23:45
        5. Bostancı 06:18 23:48
        6. Suadiye 06:20 23:50
        7. Erenköy 06:23 23:53
        8. Göztepe 06:26 23:56
        9. Feneryolu 06:28 23:58
        10. Söğütlüçeşme 06:05 00:01
        11. Ayrılıkçeşmesi 06:10 00:06
        12. Üsküdar 06:14 00:10
        13. Sirkeci 06:18 00:14
        14. Yenikapı 06:21 00:17
        15. Kazlıçeşme 06:26 00:22
        16. Zeytinburnu — —
        İSTASYONLAR (MALTEPE YÖNÜNE) İLK TREN SON TREN
        1. Zeytinburnu 05:49 23:19
        2. Kazlıçeşme 05:53 23:23
        3. Yenikapı 05:58 23:28
        4. Sirkeci 06:01 23:31
        5. Üsküdar 06:05 23:35
        6. Ayrılıkçeşmesi 06:10 23:40
        7. Söğütlüçeşme 06:14 23:44
        8. Feneryolu 06:17 23:47
        9. Göztepe 06:19 23:49
        10. Erenköy 06:22 23:52
        11. Suadiye 06:25 23:55
        12. Bostancı 06:27 23:57
        13. Küçükyalı 06:29 23:59
        14. İdealtepe 06:31 00:01
        15. Süreyya Plajı 06:33 00:03
        16. Maltepe — —
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        Haberler Güncel Marmaray hafta sonu çalışıyor mu? 3-4 Nisan marmaray çalışma saatleri 2021!