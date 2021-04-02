SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARMARAY ÇALIŞIYOR MU?

TCDD Taşımacılık tarafından koronavirüs önlemleri kapsamında alınan karara göre, Marmaray ve Başkentray'da hafta sonu tren seferleri yarım saatte bir olacak. Gebze-Halkalı arasında 15 dakika, Maltepe-Zeytinburnu arasında da 8 dakika aralıkla sefer yapılıyordu. Ankara'da, vatandaşların yoğun olarak kullandığı Başkentray'da da 15 dakika aralıkla trenler sefere konuluyordu. Kaynaklar, yarım saatte bir gerçekleştirilecek seferlerin talebi karşıladığını belirterek, "Hafta sonunda çalışan görevlilerin ve vatandaşların; ev, iş ve görev yerlerine ulaşmaları için yeterli sayıda tren sefere konulacak. Yarım saatte bir tren gelecek. Yolcu talebinin karşılanmasında bir sorun ön görülmüyor" dedi. Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre; kaynaklar, hafta içinde bir değişikliğin söz konusu olmadığını söyledi.