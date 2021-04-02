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    • 02.04.2021 14:41
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    Son dakika: Atatürk tüccarı "Atatürk'ün hatırasına hakaret" suçlamasıyla ifade verdi

    Son dakika haberi... Atatürk sömürüsü üzerinden milyonlarca lira vurgun yapan hakkında Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşım nedeniyle "Atatürk'ün hatırasına hakaret" suçlamasıyla Bursa Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı.

    Özdil Atatürk'ün hatırasına hakaretten ifade verdi

    Serdar Ö. isimli bir vatandaşın şikayeti üzerine Twitter'da yaptığı paylaşım öne sürülerek hakkında "Atatürk'ün hatırasına hakaret" suçlamasıyla Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nca 6 Aralık 2020 tarihinde soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında talimat yoluyla ifadesinin alınmasına karar verilen Özdil, bugün avukatı ile Çağlayan'daki 'na geldi.



    LAF EBELİĞİ YAPTI
    Savcıya ifade veren Özdil, "Atatürkçüler Atatürk'e hakaret etmezler" dedi. Avukat İsmail Yılmaz ise, "Müvekkilimin tek cümlelik ifadesi yeterlidir. Bu ifade sayfalarca anlatıma bedeldir" diyerek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini talep etti. Özdil ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Atatürk tüccarı Yılmaz Özdil "Atatürk'ün hatırasına hakaret" suçlamasıyla ifade verdi