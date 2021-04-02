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    ? İşte orucun ilk günü…

    Müslüman alemi ? Sorusunun yanıtını gündemde sıklıkla araştırır oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 dini günler takvimini yayınlayınca vatandaşlar tarafından hemen merakla incelenir oldu. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı için heyecan dolu geri sayım başladı. Bir ay boyunca oruç tutacak olan İslam alemi daha sonra bayramı coşkuyla kutlayacak. Peki orucun ilk günü ne zaman? İşte konuya dair tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Ramazan 2021 ne zaman başlıyor?

    Ramazan 2021 ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı hangi tarihte? Orucun ilk günü ne zaman? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Müslüman alemi için büyük önem taşıyan ve her yıl heyecanla beklenen Ramazan ayında kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim de indirilmeye başlanmıştır. Bin Aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'ni de içinde bulunduran 2021 Ramazan ayı hangi tarihte idrak edilecek? Oruç tutacak olan İslam alemi ilk ne zaman sahura kalkacak? İşte yanıtı…

    2021 RAMAZAN AYI NE ZAMAN? İŞTE ORUCUN İLK GÜNÜ

    Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2021 yılında 13 Nisan'da başlayacak ve 12 Mayıs'da son bulacak. 13 Mayıs'ta ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.

    RAMAZAN BAYRAMI HANGİ TARİHTE?

    Ramazan Bayramı arefe günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.

    Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

    Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma

    Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi

        RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

        Bu konuda imam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:Mübarek Ramazan ayı, çok şereflidir. Bu ayda yapılan, nafile namaz, zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlere verilen sevap, başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Bu ayda yapılan bir farz, başka aylarda yapılan yetmiş farz gibidir. Bu ayda bir oruçluya iftar verenin günahları affolur. Cehennemden azat olur. O oruçlunun sevabı kadar, ayrıca buna da sevap verilir. O oruçlunun sevabı hiç azalmaz.Bu ayda, emri altında bulunanların, işlerini hafifleten, onların ibadet etmelerine kolaylık gösteren âmirler de affolur, Cehennemden azat olur. Ramazan-ı şerif ayında, Resulullah, esirleri azat eder, her istenilen şeyi verirdi.

        Bu ayda ibadet ve iyi iş yapabilenlere, bütün sene bu işleri yapmak nasip olur. Bu aya saygısızlık edenin, günah işleyenin bütün senesi, günah işlemekle geçer.Bu ayı fırsat bilmeli, elden geldiği kadar ibadet etmelidir. Allahü teâlânın razı olduğu işleri yapmalıdır. Bu ayı, ahireti kazanmak için fırsat bilmelidir.Kur'an-ı kerim, Ramazanda indi. Kadir gecesi, bu aydadır. Ramazan-ı şerifte, iftarı erken yapmak, sahuru geç yapmak sünnettir. Resulullah bu iki sünneti yapmaya çok önem verirdi.İftarda acele etmek ve sahuru geciktirmek, belki insanın aczini, yiyip içmeye ve dolayısıyla her şeye muhtaç olduğunu göstermektedir. İbadet etmek de zaten bu demektir.Hurma ile iftar etmek sünnettir. İftar edince, (Zehebez-zama' vebtellet-il uruk ve sebet-el-ecr inşaallahü teâlâ) duasını okumak, teravih kılmak ve hatim okumak önemli sünnettir.

        Bu ayda, her gece, Cehenneme girmesi gereken, binlerce Müslüman affolur, azat olur. Bu ayda, Cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır. Şeytanlar, zincirlere bağlanır. Rahmet kapıları açılır. Allahü teâlâ, bu mübarek ayda Onun şanına yakışacak, kulluk yapmayı ve Rabbimizin razı olduğu, beğendiği yolda bulunmayı, hepimize nasip eylesin! Âmin. (Mektubat ,1.c. 45.m.) Mübarek vakitlerde, günahlardan titizlikle uzak durmalı, taatları, ibadetleri ve her çeşit hayratı artırmalıdır. Zira Allahü teâlâ, tarafından sevilen kimse, faziletli vakitlerde faziletli amellerle meşgul olur. Buğzettiği kul ise; faziletli vakitlerde kötü işlerle meşgul olur. Kötü işlerle meşgul olanın bu hareketi azabının daha şiddetli olmasına ve Allahü teâlânın, ona daha çok buğzetmesine sebep olur. Çünkü o, böyle yapmakla vaktin bereketinden mahrum kalmış ve onun hürmet ve şerefini çiğnemiş olur. (Mev'iza-i hasene)
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