Ramazan 2021 ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı hangi tarihte? Orucun ilk günü ne zaman? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Müslüman alemi için büyük önem taşıyan ve her yıl heyecanla beklenen Ramazan ayında kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim de indirilmeye başlanmıştır. Bin Aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'ni de içinde bulunduran 2021 Ramazan ayı hangi tarihte idrak edilecek? Oruç tutacak olan İslam alemi ilk ne zaman sahura kalkacak? İşte yanıtı…
2021 RAMAZAN AYI NE ZAMAN? İŞTE ORUCUN İLK GÜNÜ
Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2021 yılında 13 Nisan'da başlayacak ve 12 Mayıs'da son bulacak. 13 Mayıs'ta ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.
RAMAZAN BAYRAMI HANGİ TARİHTE?
Ramazan Bayramı arefe günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.
Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi