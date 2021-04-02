Hafta sonu otobüsler çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında marmaray, metro ve dolmuşlar çalışacak mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıkça yapılıyor. 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağından dolayı vatandaşlar bazı konuları gündemde çok fazla araştırıyor. Peki sokağa çıkma yasağında marmaray, metro ve dolmuşlar gibi toplu taşıma araçları hizmet veriyor mu? İşte İETT sokağa çıkma yasağı saatleri! Hafta sonu İETT çalışıyor mu?
HAFTA SONU İETT ÇALIŞIYOR MU?
İçişleri Bakanlığı yetkililerinin yayımladığı genelgeye göre, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından, üretimin aksamaması adına bazı çalışanlar muaf tutulacak. Bu kişilerin ulaşımını sağlamak adına İETT de faaliyetlerine devam edecek. Ancak sefer saatlerinde değişiklik yapılarak seyreltilme uygulanması sebebiyle yola çıkılmadan önce kullanılacak İETT'nin sefer saatlerinin kontrol edilmesi, vatandaşların yararına olacaktır.
İETT SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ
İETT'nin resmi internet sitesinde, daha önce yapılmış olan "Toplu ulaşımda kısıtlama düzenlemesi" başlığıyla yayınlanan duyuruda şu ifadelere yer verilmişti;
"İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, raylı sistem tarifesini yeniden düzenledi. Otobüs, metrobüs ve deniz ulaşımı seferlerinde ise değişiklik yapılmayacak.