Hafta sonu otobüsler çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında marmaray, metro ve dolmuşlar çalışacak mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıkça yapılıyor. 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağından dolayı vatandaşlar bazı konuları gündemde çok fazla araştırıyor. Peki sokağa çıkma yasağında marmaray, metro ve dolmuşlar gibi toplu taşıma araçları hizmet veriyor mu? İşte İETT sokağa çıkma yasağı saatleri! Hafta sonu İETT çalışıyor mu?