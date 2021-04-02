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    • 02.04.2021 16:11
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    Hafta sonu sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu? Cumartesi-Pazar Otobüs, büs, Metro açık mı? İETT sefer saatleri!

    ? Sorusunun yanıtı merak edilerek araştırılmaya başlandı. Hafta başında yapılan Kabine Toplantısı sonrası koranavirüs tedbirlerinde değişiklik oldu. Daha önce normalleşme kapsamında Cumartesi günleri sokağa çıkmak serbestti. Ancak vaka sayılarının birçok ilde artması nedeniyle 58 ilde yasak uygulanacak. Bu noktada, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan vatandaşlar, hafta sonu , metrobüs, otobüs ve vapurların sefer saatlerine odaklandı. Peki, hafta sonu çalışıyor mu? İşte, !

    takvim.com.tr
    Hafta sonu sokağa çıkma yasağında İETT çalışıyor mu?

    Hafta sonu otobüsler çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında marmaray, metro ve dolmuşlar çalışacak mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıkça yapılıyor. 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağından dolayı vatandaşlar bazı konuları gündemde çok fazla araştırıyor. Peki sokağa çıkma yasağında marmaray, metro ve dolmuşlar gibi toplu taşıma araçları hizmet veriyor mu? İşte İETT sokağa çıkma yasağı saatleri! Hafta sonu İETT çalışıyor mu?

    HAFTA SONU İETT ÇALIŞIYOR MU?

    İçişleri Bakanlığı yetkililerinin yayımladığı genelgeye göre, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından, üretimin aksamaması adına bazı çalışanlar muaf tutulacak. Bu kişilerin ulaşımını sağlamak adına İETT de faaliyetlerine devam edecek. Ancak sefer saatlerinde değişiklik yapılarak seyreltilme uygulanması sebebiyle yola çıkılmadan önce kullanılacak İETT'nin sefer saatlerinin kontrol edilmesi, vatandaşların yararına olacaktır.

    İETT SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

    İETT'nin resmi internet sitesinde, daha önce yapılmış olan "Toplu ulaşımda kısıtlama düzenlemesi" başlığıyla yayınlanan duyuruda şu ifadelere yer verilmişti;

    "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, raylı sistem tarifesini yeniden düzenledi. Otobüs, metrobüs ve deniz ulaşımı seferlerinde ise değişiklik yapılmayacak.

        Bu akşamdan itibaren hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, İETT otobüsleri, metrobüs hattı, Şehir Hatları vapurları ile özel deniz motorlarının seferlerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

        Özel halk otobüsleri ile erguvan otobüslerinde, sık aralıkla çalışan hatlarda frekans 15 dakikaya çekilecek. Sefer aralığı daha geniş olanlara müdahale edilmeyecek. Yoğun hatlar için filo yedeği bulundurulacak. Gerekli durumlarda filo yönetimi tarafından ek seferler konulacak.

        Metro, fünikuler ve tramvay seferlerine, hafta içi hali hazırda uygulanan çalışma tarifesiyle devam edilecek.

        Hafta sonu ise 06:00 - 09:00 ve 20:00 - 24:00 arasında izinli vatandaşlar için seferler 15 dakika aralıklarla devam edecek. 09:00-10:00 saatleri arasında otobüs sayası artırılacak. 10:00-20:00 saatleri arasında da hafta sonu normal tarifesiyle çalışılacak.

        Hafta içi mevcut tarifeyle yapılacak teleferik seferleri, hafta sonu ise sadece 10:00 – 20:00 saatleri arasında halihazırdaki hafta sonu tarifesiyle gerçekleştirilecek."

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        HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ?

        Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Kütahya, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Isparta, Konya, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Ankara, Kırıkkale, Eskişehir, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Çankırı,Kastamonu, Sinop, Çorum, Samsun, Amasya, Tokat, Yozgat, Kayseri, Sivas, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Elazığ, Erzincan, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Rize, Artvin, Ardahan, Iğdır.
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