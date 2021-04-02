Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.04.2021 15:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.04.2021 15:49
    ABONE OL

    Plaj düzenleme çalışmalarında mermer ve tozu kullanımına karşın harekete geçildi!

    Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı , "Muğla Bodrum’da bazı otel ve tatil köylerinin plaj düzenleme çalışmalarında mermer ve tozu kullandıklarına yönelik şikâyetler üzerine ekiplerimizce bölgede inceleme başlattık. Havadan ve karadan gerçekleştirdiğimiz denetim çalışmalarımızda kısa süre içerisinde 37 tesisi denetleyerek kum numuneleri aldık ve çevre kirliliğine neden olduğunu tespit ettiğimiz 2 işletmeye 575 bin 263 TL ceza uyguladık." açıklamasında bulundu.

    Otel ve plajlarda tepki çeken görüntü

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un sosyal medyadan yaptığı açıklamalar şu şekilde:

    Muğla Bodrum'da bazı otel ve tatil köylerinin plaj düzenleme çalışmalarında mermer ve tozu kullandıklarına yönelik şikâyetler üzerine ekiplerimizce bölgede inceleme başlattık.

    Havadan ve karadan gerçekleştirdiğimiz denetim çalışmalarımızda kısa süre içerisinde 37 tesisi denetleyerek kum numuneleri aldık ve çevre kirliliğine neden olduğunu tespit ettiğimiz 2 işletmeye 575 bin 263 TL ceza uyguladık. Denetimlerimize aralıksız devam ediyoruz.



    Ekiplerimizin kontrolörlüğünde, kirliliğe neden olan işletmeler temizlik çalışmalarını başlattılar. Sahillerimiz tamamen eski haline dönene dek çalışmalarını sürdürecekler.



    Cennet vatanımızın güzel koylarının kirletilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Çevresel denetimlerimizin yanı sıra kaçak yapılaşmayla mücadelemizi de kesintisiz sürdürmeye, doğa harikası koylarımızı en güzel haliyle geleceğe taşımak için çalışmaya devam edeceğiz.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Plaj düzenleme çalışmalarında mermer ve kuvars tozu kullanımına karşın harekete geçildi!