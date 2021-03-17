Sahile serilen "beyaz kumun" yüzde 55’i mermer tozu çıktı! O otele 270 bin lira ceza

Geçtiğimiz yıl Bodrum'u Maldivlere çevirmek isteyen bazı oteller sahillere beyaz kum sermeye başlamıştı. Otellerin serdiği beyaz kumlar mermer tozu çıkınca Bodrum Belediyesi, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından şok baskınlar yapılarak kumlar kaldırılmış ve otellere para cezası uygulanmıştı. Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte sahillere tekrar beyaz kum sermek isteyen oteller denetlenmeye başlandı.
YÜZDE 55'İ MERMER TOZU ÇIKTI
Pina yarım adasından lüks bir otel sezon yaklaştığı için sahile beyaz kum sermeye başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine otele giden Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, kumdan numune alarak analize gönderdi. Yaklaşık 10 günde analiz edilen beyaz kumun içerisindeki maddeler teker teker incelendi. Yapılan incelemeler sonrası ise korkunç gerçek ortaya çıktı. Kumun içerisinde yüzde 55 oranında mermer tozu olduğu öğrenildi.
İŞLEM BAŞLATILDI
Yapılan incelemelerin ve mermer tozunun çıkmasının ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü harekete geçerek otele 270 bin lira para cezası uyguladı. Kumların sahilden kaldırılması için ise çalışma başlatılacağı öğrenildi.