Sahile serilen "beyaz kumun" yüzde 55’i mermer tozu çıktı! O otele 270 bin lira ceza





KİM SATIYOR

Öte yandan mermer tozlu beyaz kumların kimler tarafından satıldığı, satılırken analiz raporlarından insan sağlığına zararı yok raporlarının olup olmadığı ise merak konusu oldu. Vatandaşlar ise kumu satanların da incelemeye alınmasını istedi.



BODRUM'UN DOĞALLIĞINA AYKIRI

Yapılan çalışmaların Bodrum'un doğallığına aykırı olduğunu belirten Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala, "Kuvars kumu denilen mermer tozu kullanılmaya çalışılmakta. Bunun kullanılması yasal olarak da mümkün değildir. Buna rağmen göze hitap eden, müşteriyi cezbeden bembeyaz kumsalları olan plajlar yapılmaya çalışılmaktadır. Bu yapılan işin Bodrum'un doğallığına uymadığı, dolayısı ile bunu yapmamalarını ve bulundukları bölgelerdeki plajların Bodrum'un doğal ürünleri ile güzelleştirerek düzenlemelerini ve insan sağlığını ön planda tutmalarını rica ediyorum" dedi.