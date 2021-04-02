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    , kanalı kapatan ve büyük maddi zarar veren gemiye operasyon yaptı: Geminin kaptanı ve personeli gözaltında

     adlı dev kuru yük gemisinin karaya oturarak bir hafta süreyle Kanalı'nı kapamasının ardından bölgede ikinci bir kanal açılması artık kesin gibi… 'in (BM) - sınırında Süveyş'e alternatif bir kanal açılması planlarını incelemeye başladı. Hatta bu konuda destek kararı aldı.

    Süveyş'te rehin

    adlı dev kuru yük gemisinin karaya oturarak bir hafta süreyle Kanalı'nı kapamasının ardından bölgede ikinci bir kanal açılması artık kesin gibi… 'in (BM) - sınırında Süveyş'e alternatif bir kanal açılması planlarını incelemeye başladı. Hatta bu konuda destek kararı aldı.

    Akabe Körfezi'nden başlayacak olan yeni kanal, 'nden 'e ulaşacak. Bu arada Mısırlı yetkililer, Ever Given gemisinin Süveyş'ten çıkışını engelledi. Milyarlarca dolarlık zarar nedeniyle Mısır'ın gemiyi rehin tuttuğu iddia edildi.

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    Haberler Güncel Mısır, kanalı kapatan ve büyük maddi zarar veren gemiye operasyon yaptı: Geminin kaptanı ve personeli gözaltında