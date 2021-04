Ever Given adlı dev kuru yük gemisinin karaya oturarak bir hafta süreyle Süveyş Kanalı'nı kapamasının ardından bölgede ikinci bir kanal açılması artık kesin gibi… Birleşmiş Milletler'in (BM) İsrail-Mısır sınırında Süveyş'e alternatif bir kanal açılması planlarını incelemeye başladı. Hatta bu konuda destek kararı aldı.

Akabe Körfezi'nden başlayacak olan yeni kanal, Necef Çölü'nden Akdeniz'e ulaşacak. Bu arada Mısırlı yetkililer, Ever Given gemisinin Süveyş'ten çıkışını engelledi. Milyarlarca dolarlık zarar nedeniyle Mısır'ın gemiyi rehin tuttuğu iddia edildi.