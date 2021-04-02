SEGEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sigortacılık Eğitim Merkezi tarafından 27 Mart 2021'de SEGEM sınavı yapıldı. Sınava giren kişiler sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. Yapılan sınav, Sigorta ürünlerine yönelik bilgilendirme, pazarlama ve satış işlemlerini gerçekleştirecek teknik personel için "Teknik Personel Yeterlilik Sınavı'' kapsamında gerçekleştirildi. Peki, SEGEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? İşte detaylar...
SEGEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sigortacılık Eğitim Merkezi tarafından yapılan SEGEM sınav sonuçları için heyecan dorukta. 27 Mart tarihinde yapılan SEGEM sınav sonuçlarının nisan ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor. SEGEM sınav sonuçlarının 7 Nisan Çarşamba günü açıklaması bekleniyor. Daha önceki sınavlarda ortalama bu süre içerisinde açıklama yapılmıştı.
SEGEM SINAV SONUCU NASIL SORGULANIR?
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