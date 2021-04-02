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    • 02.04.2021 13:36
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    sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 SEGEM Teknik Personel Yeterlilik Sınav sonucu sorgulama ekranı!

    sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu arama motorlarında araştırılmaya başlandı. tarafından 27 Mart 2021'de SEGEM sınavı yapıldı. Sınava giren kişiler sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. Yapılan sınav, Sigorta ürünlerine yönelik bilgilendirme, pazarlama ve satış işlemlerini gerçekleştirecek teknik personel için “Teknik Personel Yeterlilik Sınavı’’ kapsamında gerçekleştirildi. Peki, 2021? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    SEGEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? SEGEM Teknik Personel Yeterlilik Sınav sonucu sorgulama ekranı!

    SEGEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sigortacılık Eğitim Merkezi tarafından 27 Mart 2021'de SEGEM sınavı yapıldı. Sınava giren kişiler sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. Yapılan sınav, Sigorta ürünlerine yönelik bilgilendirme, pazarlama ve satış işlemlerini gerçekleştirecek teknik personel için "Teknik Personel Yeterlilik Sınavı'' kapsamında gerçekleştirildi. Peki, SEGEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? İşte detaylar...

    SEGEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Sigortacılık Eğitim Merkezi tarafından yapılan SEGEM sınav sonuçları için heyecan dorukta. 27 Mart tarihinde yapılan SEGEM sınav sonuçlarının nisan ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor. SEGEM sınav sonuçlarının 7 Nisan Çarşamba günü açıklaması bekleniyor. Daha önceki sınavlarda ortalama bu süre içerisinde açıklama yapılmıştı.

    SEGEM SINAV SONUCU NASIL SORGULANIR?

    "T.C Kimlik Numaranızı yazıp Kod Gönder butonuna basınız. Mail adresinize gelen kodu girerek Sorgula butonuna basınız. Hotmail, Gmail, Yahoo gibi genel email adreslerine sahip adayların Önemsiz, SPAM gibi klasörleri de kontrol etmesini rica ederiz."

        SEGEM SINAV SONUCUNA İTİRAZ

        Sınav sonucunun tekrardan incelenmesini talep edenlerin, bu sonuçların açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içerisinde SEGEM'e başvuruda bulunmaları gerekir. Sınav sonucuna itiraz etmek isteyenlerin, SEGEM internet sayfasından üye girişi yaparak "Online Ödeme'' bölümünden, "İtiraz Ödemesi" olan 27 Türk lirasını yatırması ve online "İtiraz Ödemesi Dilekçesini doldurması gerekir. Bu hedefle yapılan EFT/Havale ödemeleri kabul edilmez. Sınav sonuçları ile ilgili itirazlar, Sınav Komisyonunca değerlendirilerek en geç 15 gün içerisinde sonuçlanır.

        SEGEM Nedir?

        SEGEM açılımı sigortacılık eğitim merkezi demektir. Yani sigortacılık alanının eğitim süreci ve belgelendirilmesi bu kurum tarafından gerçekleştirilir. Sektör olarak sadece sigortacılık alanını kapsamaktadır.

        Kurumun amacı bu meslek alanına girecek kişileri yetenek ve yeterlilik bakımından iş hayatına hazırlamak ve onlara sigortacılık mesleğini gerçekleştirebilecekleri yeterlilik belgesini sağlamaktır. Ayrıca SEGEM'in yani sigortacılık eğitim merkezinin bir diğer işi ise tüm bu süreç haricinde eğitim sınavlarını düzenlemek ve tarihleri belirlemektir.
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