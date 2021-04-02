SEGEM SINAV SONUCUNA İTİRAZ

Sınav sonucunun tekrardan incelenmesini talep edenlerin, bu sonuçların açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içerisinde SEGEM'e başvuruda bulunmaları gerekir. Sınav sonucuna itiraz etmek isteyenlerin, SEGEM internet sayfasından üye girişi yaparak "Online Ödeme'' bölümünden, "İtiraz Ödemesi" olan 27 Türk lirasını yatırması ve online "İtiraz Ödemesi Dilekçesini doldurması gerekir. Bu hedefle yapılan EFT/Havale ödemeleri kabul edilmez. Sınav sonuçları ile ilgili itirazlar, Sınav Komisyonunca değerlendirilerek en geç 15 gün içerisinde sonuçlanır.

SEGEM Nedir?

SEGEM açılımı sigortacılık eğitim merkezi demektir. Yani sigortacılık alanının eğitim süreci ve belgelendirilmesi bu kurum tarafından gerçekleştirilir. Sektör olarak sadece sigortacılık alanını kapsamaktadır.

Kurumun amacı bu meslek alanına girecek kişileri yetenek ve yeterlilik bakımından iş hayatına hazırlamak ve onlara sigortacılık mesleğini gerçekleştirebilecekleri yeterlilik belgesini sağlamaktır. Ayrıca SEGEM'in yani sigortacılık eğitim merkezinin bir diğer işi ise tüm bu süreç haricinde eğitim sınavlarını düzenlemek ve tarihleri belirlemektir.