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    • 02.04.2021 06:33
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    SON DAKİKA: DHKP-C terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusu Yasemin Karadağ tutuklandı

    Son dakika haberine göre, Terör örgütü DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu Yasemin Karadağ ve sözde memur sorumlusu Yeter Gönül Aydın, tutuklandı. Yasemin Karadağ Sarıyer'de, sözde memur sorumlusu Yeter Gönül Aydın ise Üsküdar'daki adreslerinde gözaltına alınmıştı.

    DHA
    Sözde Türkiye sorumlusu teröristler tutuklandı

    Terör örgütü DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu Yasemin Karadağ ve sözde memur sorumlusu Yeter Gönül Aydın, tutuklandı.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu Yasemin Karadağ Sarıyer'de, sözde memur sorumlusu Yeter Gönül Aydın ise Üsküdar'daki adreslerinde gözaltına alındı. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından dün İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Karadağ ve Aydın, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: DHKP-C terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusu Yasemin Karadağ tutuklandı