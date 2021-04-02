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    • 02.04.2021 09:22
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    FETÖ'nün yapılanmasına yönelik soruşturmada 34 şüpheli için gözaltı kararı

    Son dakika haberi... : FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün na yönelik 'mahrem hizmetler' yapılanması soruşturmasında 34 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.

    nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün na yönelik 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan toplam 34 şüphelinin, Ankara merkezli 9 ilde, gözaltına alınmalarına karar verildi.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığına yönelik 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara ili genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen, ayrıca yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt mensupları olduklarına dair ifadeler bulunan; daha önce ihraç edilmiş olan 2 binbaşı, daha önce ihraç edilmiş olan 1 yüzbaşı, daha önce ihraç edilmiş olan 2 üsteğmen,3'ü görevde 12 astsubay, 7'si görevde 9 uzman çavuş, daha önce ilişiği kesilmiş 6 askeri öğrenci, askeri öğrencilerden sorumlu 2 mahrem imam, olmak üzere toplam 34 şüphelinin, Ankara merkezli 9 ilde, 2 Mart 2021 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verildi.

    Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

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    Haberler Güncel FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada 34 şüpheli için gözaltı kararı