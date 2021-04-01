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    • 01.04.2021 11:18
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    Son dakika: ’dan Türkiye’ye giriş yapmak isteyen iki FETÖ'cü 'nda yakalandı

    Son dakika haberine göre FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasında yer alan 2 kişi, ’dan Türkiye’ye giriş yaparken yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

    Türkiye’ye sızmaya çalışan iki FETÖ'cü yakalandı

    Son dakika... FETÖ/PDY terör örgütünün yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan A.B. ve E.B., 'nda yakalandı.

    Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve görevlilerince, FETÖ/PDY'nin yurt dışı yapılanmasına yönelik çalışmalarda Kazakistan'da faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan A.B. ve E.B. dün İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alındı.



    İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Kazakistan’dan Türkiye’ye giriş yapmak isteyen iki FETÖ'cü İstanbul Havalimanı'nda yakalandı