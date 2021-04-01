Son dakika... FETÖ/PDY terör örgütünün Kazakistan yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan A.B. ve E.B., İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerince, FETÖ/PDY'nin yurt dışı yapılanmasına yönelik çalışmalarda Kazakistan'da faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan A.B. ve E.B. dün İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alındı.







İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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