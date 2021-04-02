Yine, söz konusu dernek kasten işlenen bir suçtan dolayı 5 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da şantaj, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, iftira, suç uydurma, müstehcenlik, fuhuş, hileli iflas, zimmet, irtikâp, rüşvet, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma suçları ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan hüküm giymemiş olma; Terörle Mücadele Kanununun 3. maddesinde sayılan terör suçları ile 4. maddesinde sayılan terör amacı ile işlenen suçlardan hüküm giymemiş olma gibi koşuların basın kartının iptal sebeplerini düzenleyen maddeden çıkarılmasını istemişti..

İDARİ DAVA DAİRLERİ KURULU (İİDK) NE KARAR VERDİ?

Dosya önüne geldiğinde, İİDK hukuki belirlilik ilkesine aykırılık gerekçesiyle basın kartı iptal nedenleri arasında yer alan "basın meslek onurunu zedeleyecek işler yapmak" ve "milli güvenlik ve kamu düzenine aykırı davranışlarda bulunmak" hallerine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Bununla birlikte, İDDK tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilen maddelerin birçoğunun Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı kurulmadan önce geçerli olan ve mülga Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü zamanında uygulanan Basın Kartı Yönetmeliklerinde de (2001 ve 2015 yıllarındaki yönetmeliklerde) var olduğuna dikkat çekiliyor.

DEAŞ PROPAGANDASI YAPANA BASIN KARTI VERİLİR Mİ?

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda basın kartı yönetmeliğinin bazı maddelerine ilişkin verilen yürütmeyi durdurma kararını ele aldı.