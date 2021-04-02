Yasakta taksiler çalışıyor mu? 3-4 Nisan sokağa çıkma yasağında taksilere binmek serbest mi?

Sokağa çıkma yasağında taksilerin çalışıp çalışmadığı merak ediliyor. 3-4 Nisan yasakta taksiler çalışıyor mu sorusunun cevabına arama motorlarında yanıt aranıyor. Hafta sonunda düzenlenecek MSÜ sınavlarına giriş yapacak öğrenciler ve ailelerinin merak ettiği konulardan birisi yasakta taksiler çalışıyor mu oldu. Taksi kullanmak isteyenler yasakta taksilerin çalışıp çalışmadığını sorguluyor.
YASAKTA TAKSİLER ÇALIŞIYOR MU?
Artan korona vakalarını en aza indirmek, halkın sağlığını korumak maksadıyla yayımlanan koronavirüs genelgesinde kısıtlamaya dahil olan ve olmayanlar belirtildi. Buna göre kısıtlama sürecinde taksi şoförleri de istisna kapsamında olan grup içerinde yer aldı.
İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER
a) "Açık Olacak İş Yeri, İşletme ve Kurumlarda" yönetici, görevli veya çalışanlar,
b) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dâhil),
c) Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay, AFAD'da ve afet kapsamında faaliyet yürütenler, görev alanlar,
ç) ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri,
d) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,
e) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,
f) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,
g) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,
ğ) Üretim ve imalat tesislerinde çalışanlar,
h) Küçükbaş büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,
ı) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,
i) İş yerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak iş yerlerini bekleyenler,