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    ABD'ye insan hakları tepkisi (Güncel haberler)

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ’nın her yıl yayımlanan İnsan Hakları Raporu’nda Türkiye’ye yönelik haksız eleştiriler olduğunu belirtti. Altun, “Türkiye, insan haklarını iç politika meselesinden ziyade evrensel bir mesele olarak görmektedir. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, insan hakları ihlallerine karşı her zaman tek ses oldu” dedi.

    ABD'ye insan hakları tepkisi

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın her yıl yayımlanan İnsan Hakları Raporu'nda Türkiye'ye yönelik haksız eleştiriler olduğunu belirtti. Altun, "Türkiye, insan haklarını iç politika meselesinden ziyade evrensel bir mesele olarak görmektedir. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, insan hakları ihlallerine karşı her zaman tek ses oldu" dedi.

    ÇOK FAKİRİM ÜLKEMİ SATTIM
    ROMA'nın fakir mahallesi Spinaceto'da bir otoparkta gizli bir buluşma, ilaç kutularının içine saklanmış gizli askeri belgeler ve nakit para, suçüstü yakalanan bir İtalyan subay, sınır dışı edilen iki Rus diplomat. İtalyan subay, 55 yaşında, 4 çocuk babası Walter Biot, "Geçinemiyordum casusluk yaptım" dedi.

    EUROVISION SEYİRCİLİ
    Mayıs ayında Hollanda'nın Rotterdam kentinde düzenlenecek olan 65. Eurovision Şarkı Yarışması seyircili olarak gerçekleştirilecek. Yarışma sırasında, seyircili kitlesel etkinliklerde Coronavirüs'ün bulaşıp bulaşmayacağı test edilecek. Son yıllarda neredeyse kimsenin izlemediği organizasyon büyük gelir kaybına uğradı.

        MARS ŞEHRİ NÜWA
        Ünlü mimarlık ofisi ABIBOO, yapımına 2054'te başlanıp 2100'de bitecek olan Mars'ın ilk kentinin projesini yayımladı. Yetkililer ilk etapta planlanan 5 kentin inşaa edileceğini açıkladı. İlk tamamlanacak kentin adı Nüwa. Diğer 4 kentin ise Fuxi, Abalos, Marineris ve Ascraeus olacağı belirtildi. NASA'nın bu konuda yaptığı çalışmayı tamamlamak üzere olduğuna dikkat çekildi.

        UKRAYNA BİR ANDA YOK OLUR
        Rusya ile Ukrayna arasında Donbas gerilimi yükseliyor. Lavrov, "Doğu Ukrayna'da yeni bir savaş başlatma çabaları Ukrayna'nın yok olması ile sonuçlanabilir. Bu tehdit değil sadece gerçekleri açıklamak" dedi.

        PKK'NIN ELİNDE PATLADI
        Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörden arındırdığı Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde, PKK/YPG üyesi iki kadın canlı bomba üzerlerindeki bombalarla yakalandı. Hain saldırıyı önleyen emniyet güçleri, bombaları imha etti.

            MOSKOVA'NIN TÜRKLER'İ
            Rusya'da yapılan bir araştırmaya göre, Moskova'da Türk damatlar zirveye çıktı. Coronavirüs'e rağmen başkent Moskova'da geçen yıl yabancı uyruklularla yapılan evlilikler 2019'a göre sadece yüzde 2 azaldı. Başkentte yaklaşık 8 bin 500 karma evlilik yapıldı. 81 evlilikle Türk damatlar zirveye çıktı Diğer yandan Rus erkeklerin Moskova'ya en fazla gelin getirdiği ülke ise Yunanistan.

            12.1 MİLYON DEVRETTİ
            6 bilen çıkmayınca 12 milyon 107 bin lira devretti. 5 bilenler 37 bin 41'er lira, 4 bilenler 578'er lira, 3 bilenler 29'ar lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.
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            Haberler Güncel ABD'ye insan hakları tepkisi (Güncel haberler)