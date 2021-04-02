ABD'ye insan hakları tepkisi (Güncel haberler)

MOSKOVA'NIN TÜRKLER'İ

Rusya'da yapılan bir araştırmaya göre, Moskova'da Türk damatlar zirveye çıktı. Coronavirüs'e rağmen başkent Moskova'da geçen yıl yabancı uyruklularla yapılan evlilikler 2019'a göre sadece yüzde 2 azaldı. Başkentte yaklaşık 8 bin 500 karma evlilik yapıldı. 81 evlilikle Türk damatlar zirveye çıktı Diğer yandan Rus erkeklerin Moskova'ya en fazla gelin getirdiği ülke ise Yunanistan.