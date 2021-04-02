ABD'ye insan hakları tepkisi (Güncel haberler)

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın her yıl yayımlanan İnsan Hakları Raporu'nda Türkiye'ye yönelik haksız eleştiriler olduğunu belirtti. Altun, "Türkiye, insan haklarını iç politika meselesinden ziyade evrensel bir mesele olarak görmektedir. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, insan hakları ihlallerine karşı her zaman tek ses oldu" dedi.
ÇOK FAKİRİM ÜLKEMİ SATTIM
ROMA'nın fakir mahallesi Spinaceto'da bir otoparkta gizli bir buluşma, ilaç kutularının içine saklanmış gizli askeri belgeler ve nakit para, suçüstü yakalanan bir İtalyan subay, sınır dışı edilen iki Rus diplomat. İtalyan subay, 55 yaşında, 4 çocuk babası Walter Biot, "Geçinemiyordum casusluk yaptım" dedi.
EUROVISION SEYİRCİLİ
Mayıs ayında Hollanda'nın Rotterdam kentinde düzenlenecek olan 65. Eurovision Şarkı Yarışması seyircili olarak gerçekleştirilecek. Yarışma sırasında, seyircili kitlesel etkinliklerde Coronavirüs'ün bulaşıp bulaşmayacağı test edilecek. Son yıllarda neredeyse kimsenin izlemediği organizasyon büyük gelir kaybına uğradı.