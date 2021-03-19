Ömer Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi ve HDP'nin kapatılması davalarını eleştiren Halk Tv sunucusu Ayşenur Arslan'ın Selahattin Demirtaş için kullandığı "Terörden uzaklığıyla bilinen Demirtaş'ın niye cezaevinde olduğunu kimse kimseye izah edemiyor" ifadeleri pes dedirtti.
"HAKİM KARŞISINDA ANAVATANIM KÜRDİSTAN'DIR" DEDİ
CHP yandaşı trollerin savunmaktan hiç çekinmediği HDP'li Demirtaş, geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıkıp "Kürdüm, anavatanım Kürdistan'dır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Bütün kimliklerimle barışığım. Öyle bir Kürt Jüpiter'e bedeldir filan da demiyorum. Ama siz milliyetçisiniz. Peki milletini sevmek bu mudur? Yanlış yaptınız, zarar verdiniz Türkiye'ye." ifadelerini kullandı.
GİZLİ TANIKTAN DEMİRTAŞ İFŞASI
Kobani olaylarına ilişkin davanın iddianamesinde, ifadelerine yer verilen gizli tanık Mahir, eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda sokak ve meydanlara çıkma çağrısında bulunduğunu anlattı.