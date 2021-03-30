Yaya geçitlerindeki çizgilerin kırmızıya boyanması ile yaya önceliğine bir kez daha dikkat çekiliyor.
"Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sözleri ile başlayan trafikte yaya önceliği seferberliği, yeni bir uygulamayla devam ediyor.
#YayalarKırmızıÇizgimiz 🖍🚶🚶♀ pic.twitter.com/KtWsZcMDjb— TC İçişleri Bakanlığı Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@TC_icisleri) March 30, 2021
Işıksız yaya geçitlerindeki orta şeritler sembolik olarak kırmızıya boyanacak. Böylece sürücülere ''Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir'' mesajı verilecek.
Yaya geçitlerindeki "kırmızı çizgi" uygulaması ile birlikte trafik denetimleri de artırılacak.