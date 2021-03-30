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    • 30.03.2021 12:50
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    Yaya geçitlerinde "" dönemi! Trafikte seferberliği başladı

    trafikte yayaların geçiş üstünlüğüne yönelik yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Artık ışıksız yaya geçitlerinde ler de yer alacak. Bakanlık yeni dönemi bir klip ile tanıttı.

    Yaya geçitlerinde kırmızı çizgi dönemi

    Yaya geçitlerindeki çizgilerin kırmızıya boyanması ile ne bir kez daha dikkat çekiliyor.

    "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sözleri ile başlayan trafikte yaya önceliği seferberliği, yeni bir uygulamayla devam ediyor.

    Işıksız yaya geçitlerindeki orta şeritler sembolik olarak kırmızıya boyanacak. Böylece sürücülere ''Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir'' mesajı verilecek.

    Yaya geçitlerindeki "kırmızı çizgi" uygulaması ile birlikte trafik denetimleri de artırılacak.

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