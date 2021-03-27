2021 yılı süresince yürütülecek faaliyet ve destekleyici kampanyaların etkisini artırmak, yaya ve okul geçitleri öncesinde sürücülerin yer/zemin işaretlemeleriyle bir kez daha uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkarmak, bu alanlarda yavaşlamalarını ve yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla, tüm illerimizde eş zamanlı olarak Devletimizin tüm unsurları ile farkındalık eyleminde olduğunu göstermek amacıyla etkinlikler düzenlenecektir.

Bu kapsamda Yaya önceliği konusunda toplumda farkındalığı en üst düzeye çıkarmak ve yaya önceliğine verilen önemi vurgulamak amacıyla; 27-28-29 Mart 2021 tarihlerinde EK-1'de gönderilen görsel örnekleri kullanılacaktır. 2) 30 Mart 2021 Salı günü 12.00-15.00 saatleri arasında ışıksız yaya geçitlerinde bulunan beyaz şeritlerden ortadaki şerit ekte gönderilen görsel EK-2 sembolik olarak kırmızıya boyanacak ''Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir'' mottosu ile ''Yaya Önceliği'' vurgusu yapılacaktır."