Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 30.03.2021 11:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.03.2021 11:59
    ABONE OL

    açıkladı: , ne zaman? Kırmızı renkli illerde , ve 'de okullar kapandı mı?

    Dün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası risk grubundaki illerde ve renklerinde değişiklikler meydana geldi. Türkiye genelinde 58 il çok yüksek riskli iller grubuna yani kırmızı renge büründü ve koronavirüs tedbirleri değişti. , açıklanan yeni risk haritasının ardından yüz yüze eğitimle ilgili açıklama yaptı. Buna göre; kırmızı renkli illerde, , ve 'da ? soruları gündeme geldi. İşte son dakika açıklaması!

    takvim.com.tr
    Okullar kapanacak mı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de okullar kapandı mı?

    Okullar kapanacak mı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de okullar kapandı mı? Kabine Toplantısı sonrası risk grubundaki illerde ve renklerinde değişiklikler meydana geldi. Türkiye genelinde 58 il çok yüksek riskli iller grubuna yani kırmızı renge büründü ve koronavirüs tedbirleri değişti. Milli Eğitim Bakanlığı, açıklanan yeni risk haritasının ardından yüz yüze eğitimle ilgili açıklama yaptı. Buna göre; kırmızı renkli illerde, Ankara, İzmir ve İstanbul'da okullar kapanacak mı? soruları gündeme geldi. İşte MEB son dakika açıklaması!

    OKULLAR KAPANACAK MI?

    Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretim sürecek.

    Kırmızı renkle gösterilen çok yüksek, turuncu renkle gösterilen yüksek riskli illerde, 8.sınıf hariç ortaokullar ve 12.sınıflar hariç diğer lise kademeleri kapalı olacak.

    KIRMIZI RENKLİ İLLERDE OKULLARIN DURUMU! İZMİR, ANKARA VE İSTANBUL'DA OKULLAR KAPANDI MI?

    Kabine Toplantısı'nda eğitim öğretim takvimi ile ilgili bir karar çıkmadı. Toplantı sonrası MEB'den açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Eğitimde yerinde karar uygulaması kapsamında 1 Mart 2021 Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz kriterler doğrultusunda, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edilecektir. Bu kapsamda; tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12'inci sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecektir. Ortaokul 5, 6 ve 7'nci sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflarda yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş, risk durumu haritasına bağlı olarak valilikler koordinasyonundaki İl Hıfzısıhha Kurulu kararları doğrultusunda il bazlı olarak uygulanacaktır" denildi.

        YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM EDECEK!

        Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıflarının ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edeceği bildirilen açıklamanın devamında, "Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir. 8 ve 12'nci sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile takviye kurslarına cumartesi ve pazar günleri de dahil devam edilecektir. Okullardaki sınav uygulamaları ise açıklanan takvim doğrultusunda devam edecektir. Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.

        "VALİLİKLER FARKLI KARAR ALMADIKÇA YÜZ YÜZE EĞİTİM SÜRECEK"

        MEB, valiliklerin, il hıfzıssıhha kurulları ile farklı bir karar almadığı müddetçe okulların mevcut durumlarını koruyarak, yüz yüze eğitime devam edeceklerini bildirdi.

        Bakanlıktan, konuya ilişkin sorular üzerine yapılan açıklamada, "Valilikler, il hıfzıssıhha kurullarıyla farklı bir karar almadıkça okullar, mevcut durumlarını koruyarak, yüz yüze eğitime devam edecekler" bilgisi paylaşıldı.



        Buna göre, bugün açıklanan Türkiye Covid-19 risk haritasında risk kategorisi değişen iller, gerekli önlemleri alarak, bir önceki haritadaki şekliyle yüz yüze eğitimi sürdürebilecek.

        YENİ KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

        DÜŞÜK RİSK GRUBUNDA YER ALAN İLLER; Şırnak. (1 İl)

        ORTA RİSK GRUBUNDA YER ALAN İLLER; Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van. (10 İl)

        YÜKSEK RİSK GRUBUNDA YER ALAN İLLER; Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli. (12 İl)

        ÇOK YÜKSEK RİSK GRUBUNDA YER ALAN İLLER; Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak, (58 İl)
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel MEB açıkladı: Okullar kapanacak mı, ne zaman? Kırmızı renkli illerde İstanbul, Ankara ve İzmir'de okullar kapandı mı?