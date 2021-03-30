Okullar kapanacak mı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de okullar kapandı mı? Kabine Toplantısı sonrası risk grubundaki illerde ve renklerinde değişiklikler meydana geldi. Türkiye genelinde 58 il çok yüksek riskli iller grubuna yani kırmızı renge büründü ve koronavirüs tedbirleri değişti. Milli Eğitim Bakanlığı, açıklanan yeni risk haritasının ardından yüz yüze eğitimle ilgili açıklama yaptı. Buna göre; kırmızı renkli illerde, Ankara, İzmir ve İstanbul'da okullar kapanacak mı? soruları gündeme geldi. İşte MEB son dakika açıklaması!
OKULLAR KAPANACAK MI?
Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretim sürecek.
Kırmızı renkle gösterilen çok yüksek, turuncu renkle gösterilen yüksek riskli illerde, 8.sınıf hariç ortaokullar ve 12.sınıflar hariç diğer lise kademeleri kapalı olacak.
KIRMIZI RENKLİ İLLERDE OKULLARIN DURUMU! İZMİR, ANKARA VE İSTANBUL'DA OKULLAR KAPANDI MI?
Kabine Toplantısı'nda eğitim öğretim takvimi ile ilgili bir karar çıkmadı. Toplantı sonrası MEB'den açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Eğitimde yerinde karar uygulaması kapsamında 1 Mart 2021 Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz kriterler doğrultusunda, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edilecektir. Bu kapsamda; tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12'inci sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecektir. Ortaokul 5, 6 ve 7'nci sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflarda yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş, risk durumu haritasına bağlı olarak valilikler koordinasyonundaki İl Hıfzısıhha Kurulu kararları doğrultusunda il bazlı olarak uygulanacaktır" denildi.