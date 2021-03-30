Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul projesiyle ilgili olarak, "Kanal İstanbul'un yapım çalışmalarına kısa süre içerisinde başlamayı hedefliyoruz" dedi.
Türkiye Mütahhitler Birliği 33. Olağan Genel Kurul'u Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. Kurula, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan katıldı.
Türkiye'nin, müteahhitlik hizmetlerinde dünya liginde Çin'in ardından ikinci sırada yer aldığını belirten Karaismailoğlu, Türkiye'nin geleceğin en büyük ekonomilerinden biri olacağını söyledi.
"TÜRKİYE, DÜNYA LİGİNDE ÇİN'İN ARDINDAN İKİNCİ SIRADA"
Türkiye'nin müteahhitlik hizmetlerinde dünyada bir marka haline geldiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesinde, 44 firma ile yer alan Türkiye'nin dünya liginde Çin'in ardından ikinci sırada yer aldığını bildirerek, bunun gurur verici olduğunu kaydetti.
Türkiye'nin bugün dünyanın parmakla gösterdiği bir inşaat sektörüne ve dev eserlere sahip olduğunu vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Diğer yandan, Türkiye ekonomisine asla inkar edilemeyecek, büyük bir katma değer sunuyorsunuz. Öyle ki, dünya ekonomisi art arda dar boğazlardan geçerken ve ülkemiz de az çok bu sıkıntılardan etkilenirken, cesaretiniz ve birikiminizle durmaksızın yolunuza devam ediyorsunuz. Çalışma azminizle, sağladığınız ekonomik değerle, istihdamla, size bağlı 200'den fazla sektörü ateşleyerek üretkenlik açısından adeta bir rol model oluyorsunuz" diye konuştu.
"TÜRKİYE GELECEĞİN EN BÜYÜK EKONOMİLERİNDEN BİRİ OLACAK"
Gençlere, Türkiye'nin geleceğin en büyük ekonomilerinden biri olacağı mesajını veren Bakan Karaismailoğlu, kalıcı eserlerle ekonomik büyümenin temellerini sağlamlaştırdıklarını ve gençlerin geleceğe güvenle bakmalarını sağladıklarını belirterek "Küresel ve ulusal ekonomideki kırılganlıklara rağmen dünyada, Türkiye'den listeye giren 44 firmanın 39'unu ve listedeki ilk 10 Türk müteahhitlik firmasını üyeleriniz arasından çıkardınız. 1972 yılından bu yana 128 ülkede toplam bedeli 421 milyar ABD dolarına ulaşan 10 bin 500'e yakın proje hayata geçirdiniz. Göstermiş olduğunuz bu muazzam başarılardan dolayı canı gönülden teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.