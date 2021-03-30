



"AVRUPA'YI KAFKASLARA, ORTADOĞU'YA VE ORTA ASYA'YA BAĞLAYAN KÖPRÜ KONUMUNDA BİR ÜLKEYİZ"

Süveyş Kanalı'nda meydana gelen gemi kazası sonrası kanal faaliyetlerinin aksamasıyla dünya ticaretinde çok ciddi bir kriz yaşandığını anımsatan Bakan Karaismailoğlu, yaşanan bu küresel krizin Türkiye için bir fırsat oluşturduğunu ifade ederek, "Süveyş Kanalı üzerinden gerçekleştirilen Uzakdoğu-Avrupa taşımacılığına doğu-batı ekseninde alternatif olabilecek en uygun rotanın, ülkemizden başlayan ve Çin'e ulaşan Hazar Geçişli 'Orta Koridor' olduğunu tüm dünya tekrar konuşmaya başladı. Çin'den Avrupa'ya bir konteyner, Türkiye üzerinden 7 bin km yol alarak 10-15 gün içerisinde, Rusya Kuzey Ticaret yolu üzerinden 10 bin kilometre mesafe kat ederek 15-20 günde, Süveyş üzerinden 20 bin kilometre seyrederek 45-60 günde Avrupa'ya ulaşmaktadır. Bir başka örnek de pandemi nedeniyle durma noktasına gelen dünya ticaretindeki Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı sayesinde alternatif bir rota oluşturmamız olmuştur. Bu sayede, Türkiye üzerinden demiryolu taşımacılığı Avrupa-Asya arasında kesintisiz olarak devam etmiştir. Avrupa'yı Kafkaslara, Ortadoğu'ya ve Orta Asya'ya bağlayan köprü konumunda bir ülkeyiz" ifadelerini kaydetti.