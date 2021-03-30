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    • 30.03.2021 10:55
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    ! de 2023 hedefleri için çok önemli gelişme! Başkanlığı'na sunuldu

    haberine göre li vekiller, 2023 hedeflerine ulaşılması için Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni, Başkanlığına sundu.

    Turizmde 2023 hedefleri için çok önemli gelişme

    milletvekilleri, 2023 hedeflerine ulaşılması için öncelikli önemi bulunan düzenlemeler yapılması, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezlerinin tespitine ilişkin yeni kriterler, konaklama tesislerinin ve plaj işletmelerinin Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletmesi belgesi alma zorunluluğu, turizm belgesinin iptali yaptırımının uygulanacağı yeni durumların belirlenmesini de içeren Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni, Başkanlığına sundu.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA! Turizmde 2023 hedefleri için çok önemli gelişme! TBMM Başkanlığı'na sunuldu