Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 30.03.2021 08:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.03.2021 09:03
    ABONE OL

    Yılın ikinci MGK'sı bugün liderliğinde toplanacak! Masada terörle mücadele var

    Son dakika haberi... , liderliğinde bugün toplanacak. Terörle mücadele, Suriye, Libya'daki gelişmelerin ele alınacağı toplantıda Ege ve 'deki son durum da değerlendirilecek. Toplantıda ayrıca PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlarla diğer bölgesel ve ulusal güvenlik konularının da gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor.

    Yılın ikinci MGK'sı bugün toplanacak

    Son dakika haberine göre yılın ikinci (MGK) bugün toplanıyor.

    Ege, ve Kıbrıs'taki gelişmeler, Türk ordusunun Azerbaycan, Libya ve Suriye'deki faaliyetleri ile terörle mücadele başta olmak üzere stratejik konuların ele alınması bekleniyor.

    TERÖRLE MÜCADELE ANA GÜNDEM MADDESİ
    Karabağ'da ateşkesi gözetmek ve denetlemek üzere 30 Ocak'ta açılan Türk-Rus Ortak Merkez Komutanlığındaki faaliyetlerin de gündem maddeleri arasında olması öngörülen toplantıda, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ile Libya'daki son durumun da görüşüleceği tahmin ediliyor.

    EGE VE DOĞU AKDENİZ MASADA OLACAK
    ve arasında, Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunları ele almak için yeniden başlatılan istişari görüşmelerde gelinen aşamanın değerlendirilmesi beklenen toplantıda, Türkiye ve 'nin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların da görüşülecek konulardan olacağı öngörülüyor.

    Toplantıda ayrıca PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlarla diğer bölgesel ve ulusal güvenlik konularının da gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Yılın ikinci MGK'sı bugün Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak! Masada terörle mücadele var