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    • 30.03.2021 15:23
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    27. dönem ne zaman yapılacak? açıklandı mı?

    27. dönem açıklandı mı? ne zaman yapılacak? POMEM sınav tarihleri vatandaşlar trafından merak edilen konulardan birisi oldu. Polis olmak isteyen binlerce kişinin giriş yapacağı sınav için adaylar hazırlıklarını sürdürüyor. 27. dönem POMEM polis alımı sınav tarihleri ve sınavların nasıl olacağı da arama motorlarında sorgulanıyor. İşte POMEM polis alımı sınavına ilişkin detaylı bilgiler...

    takvim.com.tr
    27. dönem POMEM sınavı ne zaman yapılacak? POMEM sınav tarihi açıklandı mı?

    POMEM sınavı ne zaman yapılacak? 27.dönem POMEM sınav tarihi açıklandı mı? POMEM sınavları hakkında adaylar sık sık arama motorlarında araştırma yapıyor. POMEM polis alımı sınavı için binlerce aday giriş yapacak ve dolayısıyla sınav tarihleri merak ediliyor. Gözler Polis Akademisi ve POMEM açıklamalarına çevrilmiş durumda.

    POMEM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Bilindiği üzere 8 - 24 Aralık tarihleri aralığında Polis Akademisi Başkanlığı tarafından başvurular tamamlanmış ve ardından sağlık kontrolleri yapılmıştı. Sınvlar fiziki yeterlilik olarak yapılacak.

    Sınav tarihleri ise henüz belirlenmedi. Tarih açıklaması geldiğinde haberimizden öğrenebileceksiniz.

    SINAV ESASLARI

    Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. POMEM'e giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılır.

    İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların POMEM Giriş Sınavları yapılacaktır. Adayların ikamet illerine göre belirlenen sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. Hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar, aynı başvuru dönemi içinde başka bir sınav komisyonuna başvuramazlar. Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez.

        ÖN SAĞLIK KONTROLÜ

        Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Ön sağlık kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılır. Ön sağlık kontrolü komisyonu adaylar hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" veya "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" şeklinde karar verir. Hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar, bir sonraki sınav aşamasına geçemezler.

        FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI

        Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar. Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar. Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.
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