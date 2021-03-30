27. dönem POMEM sınavı ne zaman yapılacak? POMEM sınav tarihi açıklandı mı?

POMEM sınavı ne zaman yapılacak? 27.dönem POMEM sınav tarihi açıklandı mı? POMEM sınavları hakkında adaylar sık sık arama motorlarında araştırma yapıyor. POMEM polis alımı sınavı için binlerce aday giriş yapacak ve dolayısıyla sınav tarihleri merak ediliyor. Gözler Polis Akademisi ve POMEM açıklamalarına çevrilmiş durumda.
POMEM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Bilindiği üzere 8 - 24 Aralık tarihleri aralığında Polis Akademisi Başkanlığı tarafından başvurular tamamlanmış ve ardından sağlık kontrolleri yapılmıştı. Sınvlar fiziki yeterlilik olarak yapılacak.
Sınav tarihleri ise henüz belirlenmedi. Tarih açıklaması geldiğinde haberimizden öğrenebileceksiniz.
SINAV ESASLARI
Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. POMEM'e giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılır.
İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların POMEM Giriş Sınavları yapılacaktır. Adayların ikamet illerine göre belirlenen sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. Hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar, aynı başvuru dönemi içinde başka bir sınav komisyonuna başvuramazlar. Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez.