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    Mehmet Çakmak, maç izlediği sırada kalp krizi geçirdi: Köpeği Pamuk hastane kapısının önünde bekledi

    'dan gelen haber, yürekleri ısıttı. 'da yaşayan Mehmet Çakmak (81), 13 Mart'ta - maçını izlerken rahatsızlandı. Duran kalbi, 20 dakikalık müdahale ile çalıştırıldı. Hemen hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılınca, ameliyata alındı. Başarılı geçen operasyonun ardından yoğun bakıma yatırıldı. Köpeği Pamuk ise insanlığın unuttuğu vefayı herkese hatırlattı.

    Pamuk kalpli

    'dan gelen haber, yürekleri ısıttı. 'da yaşayan Mehmet Çakmak (81), 13 Mart'ta - maçını izlerken rahatsızlandı. Duran kalbi, 20 dakikalık müdahale ile çalıştırıldı.

    Hemen hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılınca, ameliyata alındı. Başarılı geçen operasyonun ardından yoğun bakıma yatırıldı. Köpeği Pamuk ise insanlığın unuttuğu vefayı herkese hatırlattı.

    14 gün boyunca sahibinin yattığı hastanenin kapısından ayrılmadı. Herkesin sevgisini kazandı. Babasının evde istirahat ettiğini söyleyen , "Pamuk, onu hiç yalnız bırakmadı. Karnını doyurup geri geldi ve hastane önünden ayrılmadı. O hali hepimizi duygulandırdı" ifadesini kullandı. 'da, 'Boncuk' isimli köpek de rahatsızlanan sahibi 'ü, tedavi gördüğü hastanenin giriş kapısında 5 gün boyunca beklemişti.

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    Haberler Güncel Mehmet Çakmak, maç izlediği sırada kalp krizi geçirdi: Köpeği Pamuk hastane kapısının önünde bekledi