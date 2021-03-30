Cezaevi izinleri bitti mi? Adalet Bakanlığı CTE cezaevi izinleri son dakika! 31 Mart açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 31 Mart cezaevi izinleri bitti mi? Adalet Bakanlığı CTE cezaevi izinleri vatandaşlar tarafından merak edilen konuların başında geliyor. Pandemi döneminde açık cezaevinde kalan vatandaşlara evci izni verilmişti. Peki cezaevi izinleri bitti mi? Cezaevi izinleri ne zaman bitecek?
CEZAEVİ İZİNLERİ BİTTİ Mİ?
Adalet Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yeni bir açıklama henüz yapılmadı. Son yapılan açıklamayla izinlerin 31 Mart tarihinde biteceği belirtilmişti. Yeni bir açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ AÇIKLAMASI!
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlülerin izin sürelerinin 2 ay daha uzatıldığını açıkladı.
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden COVID-19 izniyle ilgili duyuru yapıldı.
Duyuruda 7242 sayılı kanun kapsamında bazı hükümlüler için uygulanan corona virüsü izninin 2 ay daha uzatıldığı belirtildi.
Açık cezaevleri izinleri 31 Ocak 2021 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatıldı. Buna göre, açık cezaevi izinleri 31 Mart 2021 tarihinde sona erecek.