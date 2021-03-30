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    • 30.03.2021 17:58
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    ’te araziye gizlenmiş halde ele geçirildi! Bölücü terör örgütü PKK'nın havan topu imha edildi

    kırsalında ekiplerince yürütülen operasyonda ele geçirilen 1 adet kullanıma hazır imha edildi. Valilikten yapılan açıklamada, havan topunu bölücü terör örgütü PKK tarafından araziye gizlendiği belirtildi.

    İHA
    Bitlis’te araziye gizlenmiş halde ele geçirildi!

    Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalarda, Bitlis merkez ilçesi Çeltikli köyü kırsalında BTÖ mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alındığı belirtildi.

    Açıklamada, "BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla Eren-11 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş 2021-18 Operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında, Çeltikli köyü kırsalında taşlık alanda gizlenmiş vaziyette kullanılabilir durumda 1 adet 81 mm. havan mühimmatı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen havan mühimmatı, cumhuriyet başsavcılığının talimatı alınarak yerinde imha edilmiştir" denildi.

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    Haberler Güncel Bitlis’te araziye gizlenmiş halde ele geçirildi! Bölücü terör örgütü PKK'nın havan topu imha edildi