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    • 30.03.2021 17:35
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    ve seferleri fırtına nedeniyle 31 Mart günü iptal edildi

    ’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın ve ’ya yapılması planlanan tüm iptal edildi. İşte GESTAŞ'tan yapılan açıklama...

    İHA
    Gökçeada ve Bozcaada seferleri yarın yapılmayacak

    Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Geyikli- Bozcaada ile Kabatepe- Gökçeada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, "31 Mart Çarşamba günü Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yapılması planlanan tüm seferler olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

    METEOROLOJİDEN FIRTINA UYARISI

    Öte yandan, Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Ege Denizindeki fırtınaya karşı vatandaşları uyardı. Konuya ilişkin Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada; "Ege Denizinde rüzgarın; 31 Mart Çarşamba günü ilk saatlerden itibaren Kuzey Ege ile Güney Ege'nin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtına sebebiyle meydana gelebilecek deniz ulaşımda aksama vb. gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Güncel Gökçeada ve Bozcaada seferleri fırtına nedeniyle 31 Mart Çarşamba günü iptal edildi