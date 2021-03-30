Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Geyikli- Bozcaada ile Kabatepe- Gökçeada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, "31 Mart Çarşamba günü Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yapılması planlanan tüm seferler olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.



METEOROLOJİDEN FIRTINA UYARISI