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    • 30.03.2021 17:32
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    ? var mı? ?

    ? var mı sorusunun cevabı merak ediliyor. sorusuna yanıt aranıyor. Pandemi döneminde vaka sayılarının 30 bin barajını geçmesi ve yeni önlemlerin getirilmesiyle birlikte seyahat yasağı geldi mi sorusuna da yanıt aranmaya başlandı.

    takvim.com.tr
    Seyahat yasağı geldi mi? İller arası seyahat yasağı var mı? Özel araçla seyahat yasak mı?

    İller arası seyahat yasağı var mı? Seyahat yasağı geldi mi? Özel araçla seyahat yasak mı? İller arası seyahat yasağının olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Koronavirüs vaka sayılarının artması nedeniyle Başkan Erdoğan kabine toplantısının ardından yeni önlemleri duyurdu. Ramazan ayında şehirler arası seyahat yasağı olup olmadığı sorgulanıyor.

    SEYAHAT YASAĞI GELDİ Mİ?

    Risk gruplarına göre değişiklik gösterecek sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında şehirler arası seyahatlere ilişkin uygulamalara aynen devam edilecek. Bu karara göre sokağa çıkma yasağı devam edecek illerde seyahat kısıtlamaları da devam edecek.

    İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan karara göre, Hafta içi ülke genelinde, hafta sonu ise "düşük" ve "orta riskli" illerde 21.00-05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

    Yüksek ve çok yüksek riskli illerde cuma 21.00-cumartesi 05.00, cumartesi 21.00-pazartesi 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

    Düşük ve orta riskli illerde 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak.

    Yüksek ve çok yüksek riskli illerde 65 yaş ve üzerindekiler 10.00-14.00 arasında, 20 yaş altındakiler 14.00-18.00 arasında sokağa çıkabilecek.

    Sokağa çıkma yasağı olan günlerde özel araçla şehirler arası seyahat yapabilmek için EBAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak mecburi.

    Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

    Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),

        Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

        ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

        Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

        Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

        Ceza infaz kurumlarından salıverilen,
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        Haberler Güncel Seyahat yasağı geldi mi? İller arası seyahat yasağı var mı? Özel araçla seyahat yasak mı?