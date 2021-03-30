Seyahat yasağı geldi mi? İller arası seyahat yasağı var mı? Özel araçla seyahat yasak mı?

İller arası seyahat yasağı var mı? Seyahat yasağı geldi mi? Özel araçla seyahat yasak mı? İller arası seyahat yasağının olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Koronavirüs vaka sayılarının artması nedeniyle Başkan Erdoğan kabine toplantısının ardından yeni önlemleri duyurdu. Ramazan ayında şehirler arası seyahat yasağı olup olmadığı sorgulanıyor.

SEYAHAT YASAĞI GELDİ Mİ?

Risk gruplarına göre değişiklik gösterecek sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında şehirler arası seyahatlere ilişkin uygulamalara aynen devam edilecek. Bu karara göre sokağa çıkma yasağı devam edecek illerde seyahat kısıtlamaları da devam edecek.

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan karara göre, Hafta içi ülke genelinde, hafta sonu ise "düşük" ve "orta riskli" illerde 21.00-05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.