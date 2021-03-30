AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? Açık Öğretim lise 2021 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise eğitimini uzaktan okuyan öğrenciler AÖL 2. dönem sınavlarına koronavirüs salgını nedeniyle online olarak katıldılar ve şimdi ise sonuçlar için araştırmalar başladı. Peki konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açıklaması geldi mi? Diğer yandan öğrenciler Açık öğretim lisesi 3. dönem sınavları ne zaman? Sorusuna da yanıt arıyor. Açık öğretim lisesi sınav tarihini haberimizde bulabilirsiniz.
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı, AÖL 2. dönem sınavları henüz tamamlanmadı. Çevrimiçi sınavlar 29 Mart 23.59'a kadar devam edecek. Sınav sonuçlarına ilişkin henüz resmi bir tarih açıklaması bulunmazken geçtiğimiz dönem yapılan sınavlar 1 Mart'ta tamamlanmış ve sonuçlar 11 Mart tarihinde duyurulmuştu. MEB'den sonuçlarla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Sonuçlar AÖK Bilgi Yönetimi Sisteminden öğrenilebilecek.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DUYURU YAYIMLADI!
MEB tarafından yayınlanan duyuruya göre sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veriler açıklanmayacak. Cevap anahtarında hata olması ve hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi halinde soru/sorular iptal edilmeyecek, doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu sorular dahil edilecektir.
Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.