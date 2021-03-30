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    • 30.03.2021 17:20
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    MEB duyurdu: ? (AÖL) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Gündemde binlerce kişi 2021 sorgulamasını yapıyor ve başarılı not alıp almadığını merak ediyor. Lise eğitimini uzaktan okuyan öğrenciler AÖL 2. dönem sınavlarına koronavirüs salgını nedeniyle online olarak katıldılar ve şimdi ise sonuçlar için araştırmalar başladı. Peki konuyla ilgili (MEB) açıklaması geldi mi? Diğer yandan öğrenciler . dönem sınavları ne zaman? Sorusuna da yanıt arıyor. sınav tarihini haberimizde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    MEB duyurdu: AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı mı?

    AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? Açık Öğretim lise 2021 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise eğitimini uzaktan okuyan öğrenciler AÖL 2. dönem sınavlarına koronavirüs salgını nedeniyle online olarak katıldılar ve şimdi ise sonuçlar için araştırmalar başladı. Peki konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açıklaması geldi mi? Diğer yandan öğrenciler Açık öğretim lisesi 3. dönem sınavları ne zaman? Sorusuna da yanıt arıyor. Açık öğretim lisesi sınav tarihini haberimizde bulabilirsiniz.

    AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığı, AÖL 2. dönem sınavları henüz tamamlanmadı. Çevrimiçi sınavlar 29 Mart 23.59'a kadar devam edecek. Sınav sonuçlarına ilişkin henüz resmi bir tarih açıklaması bulunmazken geçtiğimiz dönem yapılan sınavlar 1 Mart'ta tamamlanmış ve sonuçlar 11 Mart tarihinde duyurulmuştu. MEB'den sonuçlarla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Sonuçlar AÖK Bilgi Yönetimi Sisteminden öğrenilebilecek.

    MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DUYURU YAYIMLADI!

    MEB tarafından yayınlanan duyuruya göre sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veriler açıklanmayacak. Cevap anahtarında hata olması ve hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi halinde soru/sorular iptal edilmeyecek, doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu sorular dahil edilecektir.


    Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

        AÖL SINAVLARININ GEÇERSİZ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?

        Başvuru şartlarını taşımadığı halde sınava katılan, öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi ya da öğrenci adına başkasının soruları cevaplaması, ekran karartma, ekran kilitleme ve sınavın güvenliğini etkileyecek bir eylemde bulunması, sınav kurallarının ihlal edilmesi, aynı eğitim öğretim yılı ve dönemi içinde daha önce yapılan sınavlara katılmış olması durumlarında AÖL 2. dönem sınavları geçersiz sayılacaktır.

        ÖĞRENCİLER SONUÇLARA VE SORULARA İTİRAZ EDEBİLECEK!

        Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulanmasına ilişkin itirazlarını sınavların tamamlanmasından itibaren (29 Mart) sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise AÖK Bilgi Yönetimi Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 gün içerisinde gerçekleştirebilecek. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden T.C kimlik numarası ve KDV dahil 30 (otuz) TL itiraz ücretini yatıran öğrenciler https://eitiraz.meb.gov.tr adresi üzerinden başvuru yapabilir.

        2. DÖNEM SINAVLARINDA BAŞARILI NASIL OLUNUR?

        Açık Lise 2. dönem sınavlarında öğrencilere sorumlu oldukları dersler için 20 soru yöneltildi. Bu soruların puan olarak karşılığı 5(beş) olarak belirlendi. Sınavda en az 9 soruya doğru cevap veren öğrenciler derslerini başarıyla tamamlayacak. 2. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

        AÖL 3.DÖNEM SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

        Açık Öğretim Lisesi 1 ve 2. dönem sınavları pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirildi. 1 eğitim yılında 3. kez düzenlenen son Açık Öğretim Lisesi sınav takvimi henüz resmi olarak açıklanmadı. 3. Dönem sınavlarının Temmuz ayı içerisinde yapılması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı, yakın zamanda sınavların nasıl yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama yapacak.

        SORU PAYLAŞIMI YAPAN ADAYLARA CEZA VERİLECEK!

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan sınavlarda sınav sorularını ve bunların cevaplarını, internet, sosyal medya, vb. gibi platformlarda paylaşan öğrenciler hakkında işlem yapılacak.

        - 6764 Sayılı Kanun hükümlerine göre; gizli olan bilgileri (Bakanlıkça yayımlanmamış sorular ve bunların cevaplarını), hukuka ayrı olarak elde eden veya elinde bulunduran kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

        -Bu bilgileri ifşa eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

        -Sınav sorularını paylaşan öğrenci, sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl süreyle Bakanlık tarafından yapılan (Ehliyet sınavları dahil) hiçbir sınava aday olarak başvuramaz ve giremez
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        Haberler Güncel MEB duyurdu: AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?