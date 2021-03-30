AÖL SINAVLARININ GEÇERSİZ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?

Başvuru şartlarını taşımadığı halde sınava katılan, öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi ya da öğrenci adına başkasının soruları cevaplaması, ekran karartma, ekran kilitleme ve sınavın güvenliğini etkileyecek bir eylemde bulunması, sınav kurallarının ihlal edilmesi, aynı eğitim öğretim yılı ve dönemi içinde daha önce yapılan sınavlara katılmış olması durumlarında AÖL 2. dönem sınavları geçersiz sayılacaktır.

ÖĞRENCİLER SONUÇLARA VE SORULARA İTİRAZ EDEBİLECEK!

Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulanmasına ilişkin itirazlarını sınavların tamamlanmasından itibaren (29 Mart) sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise AÖK Bilgi Yönetimi Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 gün içerisinde gerçekleştirebilecek. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden T.C kimlik numarası ve KDV dahil 30 (otuz) TL itiraz ücretini yatıran öğrenciler https://eitiraz.meb.gov.tr adresi üzerinden başvuru yapabilir.