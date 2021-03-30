Tatil sezonuna sayılı günler kala, uyanıklar harekete geçti! Dünyaca ünlü koylara göz dikti. Kaçak beach club yapmak isterken enselendi. Olayın adresi Muğla'nın Fethiye İlçesi'ne bağlı Göcek Mahallesi'ydi. Ünlü tatil beldesi, doğası ve deniziyle gönülleri fethetti. Doğal güzellikleri katletmek isteyenler ise İnceburun Koyu'nu mesken edindi.

Sokağa çıkma kısıtlamasında sahile iş makineleri ile kazık çakıp, beton dökerek beach club yapmak istedi! Durumu fark eden bölge halkı, hemen Göcek Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine haber verdi.

Kazıkları yıkan ekipler, kaçak inşaatı Fethiye Belediyesi, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bildirdi. 20 kişiye toplam 63 bin TL ceza kesildi. Kaçak inşaat için de işlem başlatıldığı belirtildi.