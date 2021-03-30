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    Doğa düşmanları, bu kez 'nu hedef seçti: İş makineleri ile bölgeye beton dökerken enselendiler

    Tatil sezonuna sayılı günler kala, uyanıklar harekete geçti! Dünyaca ünlü koylara göz dikti. Kaçak beach club yapmak isterken enselendi. Olayın adresi 'nın 'ne bağlı 'ydi. Ünlü tatil beldesi, doğası ve deniziyle gönülleri fethetti. Doğal güzellikleri katletmek isteyenler ise 'nu mesken edindi.

    Ne beachim iş

    Tatil sezonuna sayılı günler kala, uyanıklar harekete geçti! Dünyaca ünlü koylara göz dikti. Kaçak beach club yapmak isterken enselendi. Olayın adresi 'nın 'ne bağlı 'ydi. Ünlü tatil beldesi, doğası ve deniziyle gönülleri fethetti. Doğal güzellikleri katletmek isteyenler ise İnceburun Koyu'nu mesken edindi.

    Sokağa çıkma kısıtlamasında sahile iş makineleri ile kazık çakıp, beton dökerek beach club yapmak istedi! Durumu fark eden bölge halkı, hemen ekiplerine haber verdi.

    Kazıkları yıkan ekipler, kaçak inşaatı , 'ne bildirdi. 20 kişiye toplam 63 bin TL ceza kesildi. Kaçak inşaat için de işlem başlatıldığı belirtildi.

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    Haberler Güncel Doğa düşmanları, bu kez İnceburun Koyu'nu hedef seçti: İş makineleri ile bölgeye beton dökerken enselendiler