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    Dünyaca ünlü milyarderler, süper yatlara yatırım yaptı: TAKVİM, dünyanın en pahalı yüzen saraylarını sıraladı

    Dünyaca ünlü milyarderler, süper yatlara yatırım yaptı! Boyları 100 metreyi aşan mega yatları görenler, şaştı kaldı. TAKVİM, dünyanın en pahalı yüzen saraylarını sıraladı.

    Yüzen searay!

    Dünyaca ünlü milyarderler, süper yatlara yatırım yaptı! Boyları 100 metreyi aşan mega yatları görenler, şaştı kaldı. TAKVİM, dünyanın en pahalı yüzen saraylarını sıraladı:

    A-390 milyon dolar: zengin 'ya ait. Sadece banyo muslukları 40 bin, merdiven korkulukları ise 60 bin dolar civarında!

    SERENE-330 milyon dolar: Rus 'a sahip. 167 metre uzunluğunda. Teknede 7 güverte, 12 kamara, kapalı-açık yüzme havuzu var.

    RADIANT-320 milyon dolar: 'nden milyoner araba tüccarı 'e ait. 136 metre uzunluğunda yatta kötü amaçlı kişileri caydırmak için kulak zarını patlatan sonik silahlar bulunuyor.

    PELORUS-300 milyon dolar: 'li Yahudi medya patronu David Geffen'e ait yatta 2 helikopter pisti ve içinde jet ski gibi oyuncakların bulunduğu bir garaj var.

    ECLIPSE: 1 MİLYAR DOLAR
    Rus iş adamı tarafından satın alındı. 182 metrelik boyuyla dünyanın en büyük yatı unvanına sahip. Yatta 2 helikopter pisti, sinema salonu, disko, restoran ve paparazzilere karşı lazer savunma sistemi var!

    AL MIRQAB: 250 MİLYON DOLAR
    Katar eski başbakanı 'ye ait. 133 metre uzunluğunda. 12 suit odası ve helikopter pisti var.

    TOPAZ: 520 MİLYON DOLAR
    Teknede     helikopter pisti, konser alanı hatta sinema salonu bile var.

    AZZAM: 627 MİLYON DOLAR
    180 metre uzunluğunda olan Azzam'ın içinde tam 50 suit oda var.

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    Haberler Güncel Dünyaca ünlü milyarderler, süper yatlara yatırım yaptı: TAKVİM, dünyanın en pahalı yüzen saraylarını sıraladı