Dünyaca ünlü milyarderler, süper yatlara yatırım yaptı: TAKVİM, dünyanın en pahalı yüzen saraylarını sıraladı

Dünyaca ünlü milyarderler, süper yatlara yatırım yaptı! Boyları 100 metreyi aşan mega yatları görenler, şaştı kaldı. TAKVİM, dünyanın en pahalı yüzen saraylarını sıraladı:

A-390 milyon dolar: Rus zengin Andrey Melnichenko'ya ait. Sadece banyo muslukları 40 bin, merdiven korkulukları ise 60 bin dolar civarında!

SERENE-330 milyon dolar: Rus Yuri Scheffler'a sahip. 167 metre uzunluğunda. Teknede 7 güverte, 12 kamara, kapalı-açık yüzme havuzu var.

RADIANT-320 milyon dolar: Birleşik Arap Emirlikleri'nden milyoner araba tüccarı Abdulla Al Futtaim'e ait. 136 metre uzunluğunda yatta kötü amaçlı kişileri caydırmak için kulak zarını patlatan sonik silahlar bulunuyor.

PELORUS-300 milyon dolar: ABD'li Yahudi medya patronu David Geffen'e ait yatta 2 helikopter pisti ve içinde jet ski gibi oyuncakların bulunduğu bir garaj var.

ECLIPSE: 1 MİLYAR DOLAR

Rus iş adamı Roman Abramovich tarafından satın alındı. 182 metrelik boyuyla dünyanın en büyük yatı unvanına sahip. Yatta 2 helikopter pisti, sinema salonu, disko, restoran ve paparazzilere karşı lazer savunma sistemi var!

AL MIRQAB: 250 MİLYON DOLAR

Katar eski başbakanı Hamad bin Casim bin Cabir bin Muhammed Al Thani'ye ait. 133 metre uzunluğunda. 12 suit odası ve helikopter pisti var.

TOPAZ: 520 MİLYON DOLAR

Teknede helikopter pisti, konser alanı hatta sinema salonu bile var.

AZZAM: 627 MİLYON DOLAR

180 metre uzunluğunda olan Azzam'ın içinde tam 50 suit oda var.