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    • 30.03.2021 10:16
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    SON DAKİKA: Osmaniye'de PKK'lı teröristlerin inlerine girildi! Sığınakta termal kamera ele geçirildi

    Son dakika haberi! Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta termal kamera ile çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.

    AA
    PKK inlerine girildi! Dikkat çeken mühimmat

    Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta termal kamera ile çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.

    İl Jandarma Komutanlığı Komando Özel Harekat timleri ve korucuların katıldığı "Eren-8 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç Operasyonu" kapsamında Amanoslar'da yapılan arama tarama faaliyetlerinde PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınak tespit edildi.



    TERMAL KAMERA İLE ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT VE YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ
    Sığınakta teröristlerce kullanılan termal kamera ile çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

    Delil niteliği taşıyan malzemeler ve mühimmata el konulurken sığınak imha edildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Osmaniye'de PKK'lı teröristlerin inlerine girildi! Sığınakta termal kamera ele geçirildi