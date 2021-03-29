SON DAKİKA: CHP’li Mehmet Uğur Sertaslan'dan görülmemiş pişkinlik: Gemlik'te vaat var hizmet yok

CHP'li belediye başkanları, 2019 yerel seçimleri öncesinde vatandaşlara yaptıkları seçim vaatlerini yerine getirmiyor. Bursa'da onlarca proje sözü veren Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan da onlardan biri. Başkan Sertaslan, 2019'da seçim bölgesinde yaptığı çalışmalarda, hafif raylı sistem, Karsak Deresi projesi, modern balık hali, Gemlik marina, Tekne park, Kumla Karacaali ve Kurşunlu sahil projeleri ve Gemlik vapur seferleri gibi onlarca projeyi hazırlattığı slayt gösterileri eşliğinde sunarak vatandaşa söz vermişti. Yerel seçim öncesinde yaptığı tanıtım toplantılarında slayt gösterimler eşliğinde vaatlerini birer birer sıralayan Sertaslan'ın aradan geçen 2 yılın ardından medya mensuplarıyla yaptığı canlı yayında açıklamalar pes dedirtti.
'YAPACAĞIM DEMEDİM' YALANI
Sabah'ta yer alan habere göre, verdiği vaatlerin sorulması üzerine Sertaslan, "Seçim kampanyasında 300'e yakın toplantı yaptım, hiç birinde biz bunları yapacağız iddiasıyla bir şey anlatmadım. Gemlik'e huzur ve barışı getirmemiz gerekir bunun içinde projeler ortaya koyduk. Bakın bunların hepsi benim işim değil bunların bazıları Merkezi hükümetin bir kısmı da Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak şeyler" dedi.
Gazetecilerin seçim vaatlerinin en başında gelen raylı sistem projesini sorması üzerine Başkan Sertaslan, "Arkadaşlar bakın, bunların hepsi bizim işimiz değil. Evet, Endüstri Meslek Lisesi dedim mesela ama benim işim mi Endüstri Meslek Lisesi yapmak, Hayır. Denizden hastane altına kadar hafif raylı sistem dedim ama bu da bizim işimiz değil. Ama bu yapılsın diye her şeyi yapacağız.