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    • 29.03.2021 20:57
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    haritası açıklandı! , , ? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

    'de Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan, 'nin güncellenen haritasını açıkladı. Yeni risk haritası ve renk kodlarına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir dahil olmak üzere 58 il yüksek riskli iller kategorisine girdi. Başkan Erdoğan, " yüksek riskli grubu temsil eden deki iller nüfusumuzun yüzde 80'ini temsil eden 58 şehre ulaşmıştır. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21:00 ve 05 olarak her gün devam edecektir. ki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecektir." açıklamasında bulundu. İşte yeni koronavirüs risk haritası!

    takvim.com.tr
    Yeni koronavirüs risk haritası açıklandı!

    Beştepe'de Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin güncellenen yeni koronavirüs risk haritasını açıkladı. Başkan Erdoğan, "Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller nüfusumuzun yüzde 80'ini temsil eden 58 şehre ulaşmıştır. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21:00 ve 05 olarak her gün devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecektir." açıklamasında bulundu. İşte yeni korona risk haritası!

    29 MART TÜRKİYE RİSK HARİTASI YAYINLANDI MI?

    Başkan Erdoğan, Türkiye'nin güncellenen yeni koronavirüs risk haritasını açıkladı.

    İŞTE TÜRKİYE'DE İLLERE GÖRE RİSK DURUMU

    ALINAN KARARLAR

    Çok yüksek riskli teşkil eden kırmız kategorideki illerin sayısı nüfusumuzun yüzde 80'inin teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır.

    Akşam 21 ve sabah 5 olarak haftanın her günü devam edecek. Kırmız kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sınırlama artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir. Buna karşılık lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın yüzde 50 kapasite çalışa bilecektir. Paket servis hizmeti mevcut hali ile devam edecektir. Sadece Ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler paket servisle sınırlandırılacaktır. Toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecektir.

    KIRMIZI İLLERDE CUMARTESİ KARAR
    *Kırmızı kategorilerdeki illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması cumartesi ve pazar sürecektir.

    Ramazan ayında 81 ilde sokak kısıtlaması uygulanacak

    RAMAZANDA SOKAK KISITLAMASI
    Ramazan ayında ise ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Sadece Ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafeler hizmetlerini paket servis ile sınırlandıracak.

    Ülke genelinde sahur ve toplu iftar düzenlenmeyecek. İşletmelere bazı katkılar sağlayacağız.

    KIRMIZI KATEGORİDEKİ İLLER

    Edirne, Kırkkale, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecek, Kütahya, Eskişehir, Düzce, Bolu, Antalya, Konya, Isparta, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Sinop, Amasya, Tokat, Samsun, Sivas, Ordu, Malatya,Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ, Erzincan, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Iğdır.

    TURUNCU KATEGORİDE OLAN İLLER

    Manisa, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Tunceli, Bingöl, Kars, Ağrı, Kırşehir

    SARI KATEGORİDE OLAN İLLER

    Uşak, Van, Muş, Bitlis, Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Hakkari, Siirt

    MAVİ KATEGORİDE OLAN İLLER

    Şırnak

        DÜŞÜK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ? ORTA RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?

        * Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller "düşük riskli",
        * Yüz binde 11-35 arası vaka olan iller "orta riskli",
        * Yüz binde 36-100 arası vakası bulunan iller "yüksek riskli",
        * Yüz binde 100'ün üstünde vaka seyri görülen iller ise "çok yüksek riskli" olarak belirlenecek.
        * Düşük riskli iller "mavi", orta risk "sarı", yüksek risk "turuncu", çok yüksek risk "kırmızı" ile gösterilecek.

        RİSK HARİTASINDA ÖNCEKİ DURUM NASILDI?

        ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER
        Kovid-19 vakalarına göre, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman, çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride açıklandı.

        YÜKSEK RİSKLİ İLLER
        İstanbul ve İzmir'in yanı sıra Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan, Kovid-19 vakaları bakımından yüksek riskli (turuncu) iller oldu.

        ORTA RİSKLİ İLLER
        Ankara'nın yanı sıra Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars da orta riskli (sarı) kategoride yer aldı.

        DÜŞÜK RİSKLİ İLLER
        Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır Kovid-19'da düşük riskli (mavi) iller olarak açıklandı.
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        Haberler Güncel Yeni koronavirüs risk haritası açıklandı! Kırmızı, turuncu, sarı ve mavi olan iller hangileri? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?