29 MART TÜRKİYE RİSK HARİTASI YAYINLANDI MI?

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin güncellenen yeni koronavirüs risk haritasını açıkladı.

İŞTE TÜRKİYE'DE İLLERE GÖRE RİSK DURUMU

ALINAN KARARLAR

Çok yüksek riskli teşkil eden kırmız kategorideki illerin sayısı nüfusumuzun yüzde 80'inin teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır.

Akşam 21 ve sabah 5 olarak haftanın her günü devam edecek. Kırmız kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sınırlama artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir. Buna karşılık lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın yüzde 50 kapasite çalışa bilecektir. Paket servis hizmeti mevcut hali ile devam edecektir. Sadece Ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler paket servisle sınırlandırılacaktır. Toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecektir.