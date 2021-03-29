Beştepe'de Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin güncellenen yeni koronavirüs risk haritasını açıkladı. Başkan Erdoğan, "Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller nüfusumuzun yüzde 80'ini temsil eden 58 şehre ulaşmıştır. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21:00 ve 05 olarak her gün devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecektir." açıklamasında bulundu. İşte yeni korona risk haritası!
29 MART TÜRKİYE RİSK HARİTASI YAYINLANDI MI?
Başkan Erdoğan, Türkiye'nin güncellenen yeni koronavirüs risk haritasını açıkladı.
İŞTE TÜRKİYE'DE İLLERE GÖRE RİSK DURUMU
ALINAN KARARLAR
Çok yüksek riskli teşkil eden kırmız kategorideki illerin sayısı nüfusumuzun yüzde 80'inin teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır.
Akşam 21 ve sabah 5 olarak haftanın her günü devam edecek. Kırmız kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sınırlama artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir. Buna karşılık lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın yüzde 50 kapasite çalışa bilecektir. Paket servis hizmeti mevcut hali ile devam edecektir. Sadece Ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler paket servisle sınırlandırılacaktır. Toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecektir.
KIRMIZI İLLERDE CUMARTESİ KARAR
*Kırmızı kategorilerdeki illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması cumartesi ve pazar sürecektir.
Ramazan ayında 81 ilde sokak kısıtlaması uygulanacak
RAMAZANDA SOKAK KISITLAMASI
Ramazan ayında ise ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Sadece Ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafeler hizmetlerini paket servis ile sınırlandıracak.
Ülke genelinde sahur ve toplu iftar düzenlenmeyecek. İşletmelere bazı katkılar sağlayacağız.
KIRMIZI KATEGORİDEKİ İLLER
Edirne, Kırkkale, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecek, Kütahya, Eskişehir, Düzce, Bolu, Antalya, Konya, Isparta, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Sinop, Amasya, Tokat, Samsun, Sivas, Ordu, Malatya,Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ, Erzincan, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Iğdır.
TURUNCU KATEGORİDE OLAN İLLER
Manisa, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Tunceli, Bingöl, Kars, Ağrı, Kırşehir
SARI KATEGORİDE OLAN İLLER
Uşak, Van, Muş, Bitlis, Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Hakkari, Siirt
MAVİ KATEGORİDE OLAN İLLER
Şırnak