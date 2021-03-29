Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün bir araya geldi. Milyonlarca vatandaş artan koronavirüs vakalarından sonra nasıl tedbirler alınacağını merak ederek araştırmaya başladı. 1 Mart Kabine Toplantısı sonrasında iller risk durumuna göre dört gruba ayrılmıştı, peki bu listede değişiklik yapıldı mı? Kafeler kapatıldı mı açık mı? Kabine Toplantısı sonrası restoranlar hizmet verecek mi?