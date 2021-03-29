Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün bir araya geldi. Milyonlarca vatandaş artan koronavirüs vakalarından sonra nasıl tedbirler alınacağını merak ederek araştırmaya başladı. 1 Mart Kabine Toplantısı sonrasında iller risk durumuna göre dört gruba ayrılmıştı, peki bu listede değişiklik yapıldı mı? Kafeler kapatıldı mı açık mı? Kabine Toplantısı sonrası restoranlar hizmet verecek mi?
KAFELER AÇIK MI KAPALI MI?
Geçtiğimiz haftalarda kafeler ve restoranlar düşük, orta ve yüksek riskli illerde 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile müşterilerine iş yerinde hizmet vermeye başladı. Bugünkü Kabine Toplantısı sonrasında da aynı uygulamaya devam edileceği açıklandı.Sadece Ramazan ayında ülke genelinde lokantalar kafeler paket servis yapabilecek.