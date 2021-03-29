Ramazan'da sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan ayı Cumartesi - Pazar yasak mı?

Ramazan'da sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan ayı sokağa çıkma yasak mı? Başkan Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada yaklaşan Ramazan ayında alınacak önlemleri duyurdu. Türkiye genelinde uygulanacak önlemler kapsamında Başkan Erdoğan'ın verdiği bilgilere göre Ramazan ayında yeni önlemler alınıyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI!
Erdoğan yaptığı açıklamalarla şu önlemleri duyurdu:
Türkiye'nin büyük bir bölümü malesef kırmızı renge büründü. Vaka, hasta ve ölüm sayılarını insani ve ticari ilişkilerde olduğumuz ülkelerden hızlı düşüremezsek küresel normalleşmenin gerisinde kalırız.
Çok yüksek riskli grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı, nüfusumuzun yüzde 80'ini teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır.
Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir.
Ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilmeyecek. Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen kurallara uygun şekilde çalışabilecek. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecek.
Sadece ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmelerin hizmetleri paket servisle sınırlandırılacaktır.
Bu mübarek ay boyunca, ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız.