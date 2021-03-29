Evergreen şirketinin TIR'ı da tıpkı Süveyş'i kapatan gemi gibi 45 derece açıyla Nanjing Otoyolu'nu kapattı. Kazaların benzerliği şaşırttı

Evergreen adlı 400 metrelik yük gemisi Süveyş Kanalı'nı tıkadı. Doğu-Batı ticareti aksadı. Bir haftalık kurtarma çalışması da sonuçsuz kaldı.

Çin'de ise 'Yok artık' dedirten bir olay yaşandı. Yine Evergreen'e ait TIR, otobanı kapattı. Changchun-Shenzhen arasında ulaşım yapılamadı. Dünya şokta...

Gemi yüzdürülemezse, içlerinde 220 bin ton yük bulunan konteynerlerin boşaltılacağı açıklandı. Bu işlem haftalarca sürebilir.

Evergreen şirketinin TIR'ı da tıpkı Süveyş'i kapatan gemi gibi 45 derece açıyla Nanjing Otoyolu'nu kapattı. Kazaların benzerliği şaşırttı.

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