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    'nı gemisiyle tıkayan şirketi 'de de TIR kazasıyla otoyolu tıkadı!

    gemisinin ’ndaki kazası dünya ticaretini bıçak gibi kesti. Aynı firmaya ait TIR’ın ’deki kazası, gören herkese “Bu kadar olmaz” dedirtti.

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    Kara-deniz

    şirketinin TIR'ı da tıpkı 'i kapatan gemi gibi 45 derece açıyla 'nu kapattı. Kazaların benzerliği şaşırttı

    Evergreen adlı 400 metrelik yük gemisi 'nı tıkadı. Doğu-Batı ticareti aksadı. Bir haftalık kurtarma çalışması da sonuçsuz kaldı.

    'de ise 'Yok artık' dedirten bir olay yaşandı. Yine Evergreen'e ait TIR, otobanı kapattı. Changchun-Shenzhen arasında ulaşım yapılamadı. Dünya şokta...

    Gemi yüzdürülemezse, içlerinde 220 bin ton yük bulunan konteynerlerin boşaltılacağı açıklandı. Bu işlem haftalarca sürebilir.

    Evergreen şirketinin TIR'ı da tıpkı Süveyş'i kapatan gemi gibi 45 derece açıyla Nanjing Otoyolu'nu kapattı. Kazaların benzerliği şaşırttı.

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    Haberler Güncel Süveyş Kanalı'nı gemisiyle tıkayan Evergreen şirketi Çin'de de TIR kazasıyla otoyolu tıkadı!