İstanbul Silivri açıklarında 2 yıl önce meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinin Yeniçiftlik Mahallesi'nde bulunan Nizamettin Demirdöven İlkokulu'nun kirişlerinde ağır hasar meydana geldi.
OKUL BAHÇESİNDE BULUNAN ATATÜRK BÜSTÜNE SALDIRI
Okulda yapılan incelemenin ardından 524 öğrenci başka okula nakledilerek, okul kapatıldı. Okulun bahçesinde bulunan Atatürk heykeline ise henüz kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından hakaret içerikli yazılar yazıldı, boyalarla zarar verildi. Okulun duvarına da Atatürk aleyhine yazı yazıldığı görüldü.
Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine okula jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri detaylı inceleme yaparken, belediye ekipleri de Atatürk heykeli ve okul duvarındaki yazıları sildi.
VALİLİK: ARAŞTIRMA BAŞLATILDI
Tekirdağ Valiliği, Marmaraereğlisi ilçesinde, deprem riski nedeniyle dün boşaltılan Nizamettin Demirören İlköğretim Okulu bahçesinde yer alan Atatürk heykeli kaidesine uygunsuz yazılar yazılmasına ilişkin araştırma başlatıldığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, jandarma tarafından olayın fail ya da faillerinin tespiti için araştırmaya başlanıldığı kaydedildi.