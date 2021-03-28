Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 29.03.2021 01:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.03.2021 01:28
    ABONE OL

    Tekirdağ'da büstüne saldırı!

    Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinin Yeniçiftlik Mahallesi'nde bulunan Nizamettin Demirdöven İlkokulu'nun bahçesinde bulunan heykeline uygunsuz yazılar yazıldı. Olaya ilişkin açıklama yapan valilik jandarma tarafından olayın fail ya da faillerinin tespiti için araştırmaya başlanıldığı bildirdi.

    Atatürk büstüne saldırı

    İstanbul Silivri açıklarında 2 yıl önce meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinin Yeniçiftlik Mahallesi'nde bulunan Nizamettin Demirdöven İlkokulu'nun kirişlerinde ağır hasar meydana geldi.

    OKUL BAHÇESİNDE BULUNAN ATATÜRK BÜSTÜNE SALDIRI
    Okulda yapılan incelemenin ardından 524 öğrenci başka okula nakledilerek, okul kapatıldı. Okulun bahçesinde bulunan Atatürk heykeline ise henüz kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından hakaret içerikli yazılar yazıldı, boyalarla zarar verildi. Okulun duvarına da Atatürk aleyhine yazı yazıldığı görüldü.



    Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine okula jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri detaylı inceleme yaparken, belediye ekipleri de Atatürk heykeli ve okul duvarındaki yazıları sildi.

    VALİLİK: ARAŞTIRMA BAŞLATILDI
    Tekirdağ Valiliği, Marmaraereğlisi ilçesinde, deprem riski nedeniyle dün boşaltılan Nizamettin Demirören İlköğretim Okulu bahçesinde yer alan Atatürk heykeli kaidesine uygunsuz yazılar yazılmasına ilişkin araştırma başlatıldığını bildirdi.

    Valilikten yapılan açıklamada, jandarma tarafından olayın fail ya da faillerinin tespiti için araştırmaya başlanıldığı kaydedildi.

        TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN TEPKİ
        TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter'daki hesabından, Marmaraereğlisi'ndeki bazı okullarda Atatürk büstlerine yapılan saldırılara ilişkin açıklamada bulundu.

        Şentop, "Tekirdağ'ımızın Marmaraereğlisi ilçesinde, bazı okullarımızda Atatürk büstlerine yapılan provokatif, alçakça saldırıları kınıyorum. Valimiz ve savcılığımız olayı yakından takip etmektedir. Olayın fail ya da faillerinin tespiti için gerekli çalışmalar süratle sürdürülmektedir." ifadesini kullandı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel Tekirdağ'da Atatürk büstüne saldırı!