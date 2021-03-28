İstanbul Silivri açıklarında 2 yıl önce meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinin Yeniçiftlik Mahallesi'nde bulunan Nizamettin Demirdöven İlkokulu'nun kirişlerinde ağır hasar meydana geldi.

OKUL BAHÇESİNDE BULUNAN ATATÜRK BÜSTÜNE SALDIRI

Okulda yapılan incelemenin ardından 524 öğrenci başka okula nakledilerek, okul kapatıldı. Okulun bahçesinde bulunan Atatürk heykeline ise henüz kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından hakaret içerikli yazılar yazıldı, boyalarla zarar verildi. Okulun duvarına da Atatürk aleyhine yazı yazıldığı görüldü.