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    • 29.03.2021 20:27
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    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Kabinesi Toplantısı gerçekleşti. Kabinede koronavirüs tedbirleri ile ilgili görüşüldü, vaka sayılarının artmaya başlamasıyla birlikte milyonalarca vatandaş yeni kısıtlamaların gündeme gelip gelmeyeceğini merak eder oldu. Peki illerin risk durumu değişti mi? Son dakika habere göre ? ?

    takvim.com.tr
    Son dakika: Ramazan ayı hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün bir araya geldi. Milyonlarca vatandaş artan koronavirüs vakalarından sonra nasıl tedbirler alınacağını merak ederek araştırmaya başladı. 1 Mart Kabine Toplantısı sonrasında iller risk durumuna göre dört gruba ayrılmıştı, peki bu listede değişiklik yapıldı mı? Ramazan ayı hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Toplu sahur ve iftar yapılabilecek mi?

    RAMAZAN AYI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

    Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecek.

    TOPLU İFTAR VE SAHUR YAPILACAK MI?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Özellikle salgının tedbirleri hususunda herkesin polisi kendi vicdanı ve aklı olmak mecburiyetindedir. Vaka, hasta ve vefat sayılarının artması, bizi mevcut uygulamaları gözden geçirmeye mecbur bırakmaktadır. Aşılamada ileri yaşlardan başlayarak 15 milyona ulaşmamızın etkilerini sahada görmeye başladık. Bu sayede ileri yaş gruplarının vaka, hasta ve yoğun bakım rakamları içindeki oranları belirgin şekilde azaldı. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecek.

        Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen kurallara uygun şekilde çalışabilecek. Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir. Vaka, hasta ve ölüm sayılarını insani ve ticari ilişkilerde olduğumuz ülkelerden hızlı düşüremezsek küresel normalleşmenin gerisinde kalırız.

        Çok yüksek riskli grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı, nüfusumuzun yüzde 80'ini teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır. Ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilmeyecek. Bu mübarek ay boyunca, ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız. Sadece ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmelerin hizmetleri paket servisle sınırlandırılacaktır."
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        Haberler Güncel Son dakika: Ramazan ayı hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Toplu sahur ve iftar yapılabilecek mi?