Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde koronavirüs vakalarındaki son durumu ve ülkedeki gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandı. Toplantı sonrası Başkan Erdoğan önemli açıklamalar yaptı. Son haftalarda vaka sayılarının yükselişe geçmesiyle birlikte yeni bir kısıtlama kararı alınıp alınmadığını merak ediliyor. Peki, Kırmızı 58 il hangileri? İstanbul, Ankara, İzmir cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde hafta sonu yasak var? İşte detaylar...
CUMARTESİ GÜNÜ YASAK VAR MI?
Başkan Erdoğan açıklamasında "Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir." ifadelerini kullandı.
İşte alınan diğer kararlar ve koronavirüs yeni risk haritası;
KIRMIZI 58 İL HANGİLERİ?
İşte koronavirüs yeni risk haritası;
Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:
"Özellikle salgının tedbirleri hususunda herkesin polisi kendi vicdanı ve aklı olmak mecburiyetindedir. Vaka, hasta ve vefat sayılarının artması, bizi mevcut uygulamaları gözden geçirmeye mecbur bırakmaktadır. Aşılamada ileri yaşlardan başlayarak 15 milyona ulaşmamızın etkilerini sahada görmeye başladık. Bu sayede ileri yaş gruplarının vaka, hasta ve yoğun bakım rakamları içindeki oranları belirgin şekilde azaldı. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecek.