Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde koronavirüs vakalarındaki son durumu ve ülkedeki gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandı. Toplantı sonrası Başkan Erdoğan önemli açıklamalar yaptı. Son haftalarda vaka sayılarının yükselişe geçmesiyle birlikte yeni bir kısıtlama kararı alınıp alınmadığını merak ediliyor. Peki, Kırmızı 58 il hangileri? İstanbul, Ankara, İzmir cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde hafta sonu yasak var? İşte detaylar...

CUMARTESİ GÜNÜ YASAK VAR MI?

Başkan Erdoğan açıklamasında "Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir." ifadelerini kullandı.

İşte alınan diğer kararlar ve koronavirüs yeni risk haritası;