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    • 29.03.2021 20:22
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    Son dakika: Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi günü hangi illerde yasak var?

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde koronavirüs vakalarındaki son durumu ve ülkedeki gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandı. Toplantı sonrası Başkan Erdoğan önemli açıklamalar yaptı. Son haftalarda vaka sayılarının yükselişe geçmesiyle birlikte yeni bir kısıtlama kararı alınıp alınmadığını merak ediliyor. Peki, Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi günü hangi illerde yasak var? İşte son dakika gelişmeleri...

    Cumartesi günü yasak var mı?

    Bugün saat 16.00'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bir araya geldi. Özelliklle son günlerde vaka sayılarının artışa geçmesinin hemen ardından yeni kısıtlama kararlarının alınıp alınmadığı akıllarda yer ediniyor. Peki, Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi günü hangi illerde yasak var? İşte detaylar...

    CUMARTESİ GÜNÜ YASAK VAR MI?

    Başkan Erdoğan açıklamasında "Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir." ifadelerini kullandı.

    İşte detaylar;

    Başkan Erdoğan açıklamasına, "Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecek. (Ramazan ayı) Bu mübarek ay boyunca, ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız." şeklinde devam etti.

    DÜŞÜK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ? ORTA RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?

    * Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller "düşük riskli",
    * Yüz binde 11-35 arası vaka olan iller "orta riskli",
    * Yüz binde 36-100 arası vakası bulunan iller "yüksek riskli",
    * Yüz binde 100'ün üstünde vaka seyri görülen iller ise "çok yüksek riskli" olarak belirlenecek.
    * Düşük riskli iller "mavi", orta risk "sarı", yüksek risk "turuncu", çok yüksek risk "kırmızı" ile gösterilecek.

        VAKALARDA SON DURUM

        Son gün itibarıyla 17 bin 164 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 957 bin 93'e yükseldi.Test sayısı 37 milyon 877 bin 236'ya ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 208 bin 173, vefat sayısı 31 bin 76, ağır hasta sayısı 1968 oldu.

        Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 23,3, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

        1 MİLYON 400 BİN DOZ BİONTECH AŞISI TÜRKİYE'DE

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen haftadan beri yaklaşık 1,4 milyon doz BioNTech aşısının Türkiye'ye ulaştığını duyurdu.

        Koca, Twitter hesabındaki açıklamasında şunları kaydetti:

        "BioNTech aşısı geçen hafta 5800 doz test edilmek üzere ülkemize ulaştı. Dün ise yaklaşık 750 bin doz aşı teslim aldık. Testler ve klinik araştırma dışında ilk kez BioNTech aşısı geldi. Güvenlik testleri yapılıyor ve önümüzdeki hafta sırası gelen vatandaşlarımıza uygulanacak.

        Bugün ayrıca 700 bin dozdan fazla BioNTech aşısı daha ülkemize ulaştı. Böylece yaklaşık 1,4 milyon doz kullanıma hazır aşı ulaşmış oldu. Bu aşı ülkemizde ilk defa kullanılacak. Aşı, saklama koşulları uygun olan her merkezimizde uygulanacak."

        Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, Kovid-19'a karşı grip ve zatürre aşılarının koruma sağladığını gösteren bilimsel bir veri bulunmadığını, korunma sağlanması için Kovid-19'a karşı geliştirilen özel aşıların yapılması gerektiğini bildirdi.

        MEB'DEN ORTAOKULLARDAKİ YÜZ YÜZE SINAV TAKVİMİ GÜNCELLEMESİ

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), koronavirüs salgını açısından "yüksek" ve "çok yüksek" risk gruplarındaki illerde ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarında 26 Mart'tan sonra planlanan sınavların 3 Mayıs'tan itibaren yapılabileceğini bildirdi. Bunun yanında, tüm illerde yüz yüze eğitimin devam ettiği ilkokul 4. sınıflar ile ortaokulların 8. sınıflarında sınavlar okul ortamında yüz yüze yapılmaya devam edecek. İllerin güncel risk grubuna göre okullarda yüz yüze eğitim yapılması halinde, sınavlar da 3 Mayıs'tan önce yüz yüze yapılabilecek.

            BIONTECH AŞISI DEĞERLENDİRİLECEK

            Türkiye'nin aşı tedarikinde geldiği son nokta, yerli aşı çalışmaları, tam normalleşmeye geçiş takvimi gibi başlıklar ele alınacak. Türkiye'ye gelen BioNTech aşılarının dağıtımı, saklama planlaması ve sürece ilişkin ayrıntılar da masada olacak.
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            Haberler Güncel Son dakika: Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi günü hangi illerde yasak var?