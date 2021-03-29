Bugün saat 16.00'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bir araya geldi. Özelliklle son günlerde vaka sayılarının artışa geçmesinin hemen ardından yeni kısıtlama kararlarının alınıp alınmadığı akıllarda yer ediniyor. Peki, Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi günü hangi illerde yasak var? İşte detaylar...
CUMARTESİ GÜNÜ YASAK VAR MI?
Başkan Erdoğan açıklamasında "Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir." ifadelerini kullandı.
İşte detaylar;
Başkan Erdoğan açıklamasına, "Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecek. (Ramazan ayı) Bu mübarek ay boyunca, ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız." şeklinde devam etti.
DÜŞÜK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ? ORTA RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?
* Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller "düşük riskli",
* Yüz binde 11-35 arası vaka olan iller "orta riskli",
* Yüz binde 36-100 arası vakası bulunan iller "yüksek riskli",
* Yüz binde 100'ün üstünde vaka seyri görülen iller ise "çok yüksek riskli" olarak belirlenecek.
* Düşük riskli iller "mavi", orta risk "sarı", yüksek risk "turuncu", çok yüksek risk "kırmızı" ile gösterilecek.