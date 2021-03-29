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    • 30.03.2021 01:01
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    Son dakika! 'nün yapılanmasındaki 115 şüpheliye operasyon

    Gelen son dakika haberine göre, 'nün yapılanması soruşturmasında haklarında gözaltı kararı verilen 115 kişinin yakalanması için merkezli 25 ilde operasyon başlatıldı.

    AA
    TSK yapılanmasındaki 115 şüpheliye operasyon

    Sonm dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla kullanılan ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine aralarında muvazzaf, emekli, meslekten ihraç edilen ve istifa eden askerlerin de bulunduğu 115 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasna yönelik İstanbul merkezli 25 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

    Devam eden operasyon kapsamında, çok sayıda şüphelinin yakalandığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

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    Haberler Güncel Son dakika! FETÖ'nün TSK yapılanmasındaki 115 şüpheliye operasyon