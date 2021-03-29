Kafeler kapanacak mı? Kafeler restoranlar 21 gün kapalı mı olacak? Ramazan ayında kafe ve restoranların kapalı olup olmayacağı merak edilen konulardan birisi oldu. Ramazan'da tam kapanma iddiaları sosyal medyanın gündemine gelmişti. İddiaların ardından kafelerin kapatılmasına ilişkin ihtimaller de konuşulmaya başlandı. Peki kafeler restoranlar kapanacak mı?
KAFELER KAPANACAK MI?
Kafelerin kapanacağına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. 21 günlük tam kapanma haberleri şu an için sadece iddiadan ibadet durumda.
KAFE RESTORANLAR ÇALIŞMA SAATLERİ!
Yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri düşük, orta ve yüksek risk gruplarında belirlenen kapasite oranlarına göre 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek.
Kafe ve lokantalar 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek. Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşulları (masalar ve koltuklar arası) göz önünde bulundurularak açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite sınırlaması oranı uygulanarak mekanda bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilecek.
Bu risk gruplarındaki yeme-içme yerleri 19:00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecekler.