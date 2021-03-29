Birlikte kaldığımız süre boyunca benim paramla geçindik. Beni fuhuşa zorlasa da yapmadım. Telefonumu ve laptopumu kırdı. Pasaport ve kimlik gibi tüm özel eşyalarımı ele geçirdi.

14 AYRI SUÇTAN TUTUKLANDI

Olayla ilgili Güney Kore Konsolosluğu da devreye girdi. Bir konsolosluk görevlisi, ikilinin ifadelerini dinledi. Gözaltına alınan Woosuck Lee 'Hakaret', 'Nitelikli cinsel saldırı', 'Darp', 'Tehdit', 'İşkence', 'Eziyet', 'Ölümle tehdit', 'Özel hayatın gizliliğini ihlal', 'Kişisel verileri yayınlama', 'Şantaj', 'Suç uydurma', 'Fuhuşa aracılık etme', 'Mala zarar verme', 'Silahla tehdit' başta olmak üzere 14 ayrı suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi.