Kadına şiddetin sonu gelmedi. Şüpheli, bu kez Güney Koreli yazar Woosuck Lee'ydi! 44 yaşındaki Woosuck Lee kısa süre önce internetten tanıştığı Kim Yoonjee (22) ile Türkiye'ye geldi.
İstanbul Ümraniye'ye yerleşti. Ancak mutlu başlayan ilişki, uzun sürmedi. Woosuck Lee 'eserini çaldığı' iddiasıyla Yoonjee'ye günlerce işkence etti. Durumu fark eden ev sahibi İsmail Ç. hemen polise haber verdi. Cani Lee, gözaltına alınırken genç kızın polisteki ifadesi korku filmi gibiydi...
Biz Şamanizm'e inanıyoruz. Öngörülerine dayanarak bana işkence etti. Kore'ye dönmek istedim. "Olmaz gidersen ölürsün" dedi. Beni yollamadı.