Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    , li yazar tarafından işkenceye maruz kaldı: 14 ayrı suçtan tutuklandı

    , li sevgilisinin işkencesine maruz kaldı. Ev sahibinin yardımıyla canını kurtardı. Cani tutuklanırken, genç kadının ifadesi korku filmlerini aratmadı: Tırnak makasıyla işkence yaptı. Günlerce aç kaldım. Sürekli ölümle tehdit etti. Pasaportuma el koyduğu için kaçamadım.

    Seda Nur Günaydın
    Korku fiileemi!
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    Kadına şiddetin sonu gelmedi. Şüpheli, bu kez Güney Koreli yazar Woosuck Lee'ydi! 44 yaşındaki Woosuck Lee kısa süre önce internetten tanıştığı Kim Yoonjee (22) ile Türkiye'ye geldi.

    İstanbul Ümraniye'ye yerleşti. Ancak mutlu başlayan ilişki, uzun sürmedi. Woosuck Lee 'eserini çaldığı' iddiasıyla Yoonjee'ye günlerce işkence etti. Durumu fark eden ev sahibi İsmail Ç. hemen polise haber verdi. Cani Lee, gözaltına alınırken genç kızın polisteki ifadesi korku filmi gibiydi...

    Biz Şamanizm'e inanıyoruz. Öngörülerine dayanarak bana işkence etti. Kore'ye dönmek istedim. "Olmaz gidersen ölürsün" dedi. Beni yollamadı.

        Darp etti. Bundan zevk aldığını söylerdi. 'Sen benim dediklerimi yapmadığın için içindeki kötü ruhlar çıkmıyor' diyerek beni korkuttu. Vücudumdaki tüyleri yakmakla tehdit etti.

        Tırnak makasıyla derilerimi kanattı. Balkona kilitledi. Yemek yememe ve tuvalete gitmeme izin vermedi.Rızam dışında benimle birlikte oldu. O anları kameraya kaydetti. Ardından internete yüklemekle tehdit etti.

        Birlikte kaldığımız süre boyunca benim paramla geçindik. Beni fuhuşa zorlasa da yapmadım. Telefonumu ve laptopumu kırdı. Pasaport ve kimlik gibi tüm özel eşyalarımı ele geçirdi.

        14 AYRI SUÇTAN TUTUKLANDI
        Olayla         ilgili Güney Kore Konsolosluğu da devreye girdi. Bir konsolosluk görevlisi, ikilinin ifadelerini dinledi. Gözaltına alınan Woosuck Lee 'Hakaret', 'Nitelikli cinsel saldırı', 'Darp', 'Tehdit', 'İşkence', 'Eziyet', 'Ölümle tehdit', 'Özel hayatın gizliliğini ihlal', 'Kişisel verileri yayınlama', 'Şantaj', 'Suç uydurma', 'Fuhuşa aracılık etme', 'Mala zarar verme', 'Silahla tehdit' başta olmak üzere 14 ayrı suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel Kim Yoonjee, Koreli yazar Woosuck Lee tarafından işkenceye maruz kaldı: 14 ayrı suçtan tutuklandı