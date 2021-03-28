Güney Kore vatandaşı olan 22 yaşındaki K.Y. isimli genç kız, internette yazarlık yapan 44 yaşındaki W.L. isimli Güney Koreli olan adamla tanıştı. Tanıştıktan sonra Katar Doha'da buluşan ikili, birlikte yasal yollarla Türkiye'ye geldi ve birlikte yaşamaya başladı. İddiaya göre birlikte yaşadıkları süreçte W.L. isimli adam tarafından korkunç eziyetlere maruz kalan genç kız, en sonunda polise giderek şikayetçi oldu.
'KORE'YE GİDERSEN ÖLÜRSÜN' DEMİŞ
Emniyette yaşadığı korkunç anları anlatan 22 yaşındaki K.Y. ifadesinde, birlikte kaldıkları süreçte 44 yaşındaki W.L.'nin kendisini darbettiğini, fakat kendisinin korktuğu ve dil bilmediği için o dönem şikayette bulunamadığını söyleyerek 'Biz Şamanizme inanıyoruz. Kendisi bana bir süre sonra öngörülerine dayanarak Kore'ye dönersem öleceğimi söyleyerek 'Kore'ye gidip öleceğine sen en iyisi burada kal, seni burada bavula koyup atsam kim bilecek, yurt dışında ölmeyeceğin için seni burada istediğim kadar dövebilirim.' Diye tehdit ettiği için yanından ayrılamadım. Sürekli beni darbederek telefon ve laptopla kafama vurdu.' şeklinde konuştu.
'TÜYLERİMİ YAKMAKLA TEHDİT ETTİ'
Genç kız ifadesinin devamında 'Kore'ye gidersem beni öldürteceğini söyleyerek bana cinsel istismarda bulundu. Çeşitli cinsel oyuncaklarla bana eziyetler yaptı. Beni vücudumdaki tüyleri yakmakla tehdit etti ve vücuduma sürekli çamaşır mandalları sıkıştırarak saatlerce mandalları çıkarmama izin vermedi ve tırnak kesme aletiyle derimi kanatarak bana işkenceler uyguladı. Beni yaklaşık 6 saat boyunca evin balkonuna kilitleyerek tuvalete bile gitmeme izin vermedi.' sözleriyle yaşadığı korkunç eziyetleri anlattı.