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    Çocuğu olmayan - çifti, 'e okul bağışladı

    'de emlakçılık yapan ve çocukları olmayan - çifti, 2013'te özel çocukların eğitimi için bir okul yaptırıp 'e bağışladı. Okul adıyla açıldı. Bununla yetinmeyen hayırsever çift, 2017'de ise oturdukları tripleks villayı anaokulu olması şartıyla yine bakanlığa bağışladı.

    Dersimiz bağış!

    'de emlakçılık yapan ve çocukları olmayan Müjgan-Serkan Karagöz çifti, 2013'te özel çocukların eğitimi için bir okul yaptırıp 'e bağışladı.

    Okul - Özel Eğitim Uygulama Merkezi adıyla açıldı. Bununla yetinmeyen hayırsever çift, 2017'de ise oturdukları tripleks villayı anaokulu olması şartıyla yine bakanlığa bağışladı.

    Kendileri de bir apartman dairesine taşındı. Daha önce iktisat eğitimi alan , 'ne kaydını yaptırdı. Bu yıl son sınıfta okurken, bağışladığı okulda stajyer öğretmen olarak göreve başladı.

    Karagöz, "Öğrencilerimin 'Müjgan öğretmenim' demeleri beni çok heyecanlandırdı" açıklamasını yaptı. Serkan Karagöz ise, "Allah nasip ederse bir de camii yaptırmayı düşünüyoruz" dedi.

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    Haberler Güncel Çocuğu olmayan Müjgan- Serkan Karagöz çifti, Milli Eğitim'e okul bağışladı