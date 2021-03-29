Tekirdağ Çerkezköy'de emlakçılık yapan ve çocukları olmayan Müjgan-Serkan Karagöz çifti, 2013'te özel çocukların eğitimi için bir okul yaptırıp Milli Eğitim'e bağışladı.

Okul Müjgan - Serkan Karagöz Özel Eğitim Uygulama Merkezi adıyla açıldı. Bununla yetinmeyen hayırsever çift, 2017'de ise oturdukları tripleks villayı anaokulu olması şartıyla yine bakanlığa bağışladı.

Kendileri de bir apartman dairesine taşındı. Daha önce iktisat eğitimi alan Müjgan Karagöz, AÖF Çocuk Gelişimi Bölümü'ne kaydını yaptırdı. Bu yıl son sınıfta okurken, bağışladığı okulda stajyer öğretmen olarak göreve başladı.

Karagöz, "Öğrencilerimin 'Müjgan öğretmenim' demeleri beni çok heyecanlandırdı" açıklamasını yaptı. Serkan Karagöz ise, "Allah nasip ederse bir de camii yaptırmayı düşünüyoruz" dedi.